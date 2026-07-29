3CAT
‘Joc de cartes’ estrena temporada d’estiu al Pirineu de Lleida
Marc Ribas recorrerà alguns dels paisatges més espectaculars de l’Alt Urgell per descobrir propostes gastronòmiques que combinen cuina de proximitat, ambient acollidor i esperit estiuenc.
3Cat estrena aquesta nit (22.05) l’edició estiuenca de Joc de cartes, on es visita el Pirineu de Lleida per descobrir restaurants informals de muntanya. Marc Ribas recorrerà alguns dels paisatges més espectaculars de l’Alt Urgell per descobrir propostes gastronòmiques que combinen cuina de proximitat, ambient acollidor i esperit estiuenc.
En aquesta primera competició s’enfrontaran Miseria e Nobilità, d’Oliana; el Casino de Peramola i La Taverna del Codina, de la Seu d’Urgell. El programa també recorrerà les platges de Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central.
Després de la temporada d’estiu i cinc capítols més, Marc Ribas deixarà pas al cuiner lleidatà Arnau París, de 38 anys i conegut per haver guanyat la novena edició del programa MasterChef, que es farà càrrec del programa amb vuit capítols restants.