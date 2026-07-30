RTVE
Lolita i Santiago Segura, en el final de temporada d’‘El perro andaluz’
La 1 emet aquesta nit, a les 22.55 hores després d’El viaje al centro de la tele, l’última entrega d’El perro andaluz abans de l’aturada estival i fins a la tornada al setembre.
En aquesta ocasió, Manu Sánchez rebrà com a convidats Lolita i Santiago Segura, que repassaran les seues respectives trajectòries i compartiran anècdotes i reflexions amb el presentador.
La nit comptarà també amb la música de María Peláe en una actuació inèdita, la participació de María Galiana i Doña Carmen Fuentes i la tornada de seccions habituals com El confesionario i El perro verde, inspirada en les històriques entrevistes de Jesús Quintero.
A més, l’espai revelarà en primícia el nom de l’artista que representarà Espanya a Eurovisió Júnior 2026, la final de la qual se celebrarà el proper 24 d’octubre a Malta.