RTVE
Àngels Barceló i Miguel Ríos visiten ‘El perro andaluz’, amb Manu Sánchez
RTVE modifica aquesta setmana la programació de La 1 amb motiu del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, previst per demà. Un dels espais afectats és El perro andaluz, presentat per Manu Sánchez, que avança excepcionalment l’emissió a aquesta nit. El programa començarà després de La revuelta, al voltant de les 23.00 hores, i comptarà amb dos convidats: el cantant Miguel Ríos, que repassarà una trajectòria vinculada al rock i les seues conviccions, i la periodista Àngels Barceló, que protagonitzarà la primera gran entrevista televisiva després d’abandonar la Cadena SER el mes de juny passat, després de 21 anys a l’emissora i nou al capdavant de Hoy por hoy. La comunicadora reapareixerà en televisió en plena campanya electoral, cinc mesos després d’acomiadar-se dels micròfons i de deixar el programa amb xifres històriques.