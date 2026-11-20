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Lleida TV segueix en directe la gala dels Premis Literaris des de la Seu Vella
Lleida TV ofereix avui una cobertura especial dels Premis Literaris 2026, que se celebraran a la Seu Vella de Lleida. La programació arranca a les 18.30 hores amb una edició especial de Connecta Lleida Pirineus, presentada per Judit Montoy i emesa en directe des del conjunt monumental.
L’espai connectarà amb diferents punts del país i mostrarà l’ambient previ a la gala, així com els preparatius d’una de les cites culturals destacades de la ciutat. A les 19.00 hores, la cadena retransmetrà en directe la cerimònia de lliurament dels guardons, també presentada per Montoy. La convocatòria, organitzada per l’ajuntament de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació, inclou el 43 Premi d’Assaig Josep Vallverdú i el 31 Premi de Poesia Màrius Torres, destinats a impulsar i fomentar l’escriptura en català.