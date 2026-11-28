CULTURA
Lleida TV retransmet avui els Premis Culturàlia de Tàrrega
Lleida TV ofereix una programació especial dedicada a la 28a edició dels Premis Culturàlia de Tàrrega, que reconeixen la trajectòria de persones i entitats destacades per la seua aportació social i cultural al país. La cobertura començarà a les 22.00 hores amb un programa presentat per Mariví Chacón, que connectarà amb la catifa roja per recollir l’arribada dels convidats. A les 22.45 hores, la cadena emetrà la gala d’entrega dels guardons, també conduïda per Chacón. Els reconeixements recauen en la Societat de Sant Antoni Abat, en la categoria d’entitat; l’activista Mariona Solé, com a persona; la creadora de contingut Clara Miret, en una nova categoria dedicada a la creació de continguts; la Coral Flors d’Urgell de Castellserà, en l’àmbit comarcal, i l’historiador de l’art Albert Velasco, en l’intercomarcal.