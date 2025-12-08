Les estacions d'esquí del Pirineu superen els 56.000 forfets i els allotjaments arriben al 80% d'ocupació durant la Puríssima
Els establiments a peu de pistes que han fregat el ple absolut durant els 3 dies
Les estacions d'esquí del Pirineu de Lleida han tancat el pont de la Puríssima de 2025 amb un balanç de més de 56.000 forfets venuts, confirmant l'excel·lent inici de la temporada hivernal. Aquest dilluns s'acaba el primer pont important de la campanya amb xifres que han satisfet plenament el sector turístic de la zona, segons ha explicat Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Les condicions meteorològiques favorables han estat determinants per a l'èxit d'aquests dies festius. Serrano ha destacat que "el bon temps i la qualitat de la neu han animat els esquiadors a visitar les nostres estacions d'alpí i de nòrdic".
Paral·lelament, el sector de l'allotjament ha complert les previsions amb una ocupació mitjana del 80% a tota la demarcació. Especialment destacable ha estat el rendiment dels establiments situats a peu de pistes, que han superat el 95% d'ocupació.
El detall de les dades d'ocupació mostra un panorama positiu per a tot el territori. Els hotels del Pirineu han registrat entre un 80% i un 85% d'ocupació, mentre que els bungalows propers a les estacions d'esquí han arribat fins al 95%. Les cases de turisme rural també han tingut una gran acollida amb aproximadament el 85% de les seves places reservades. En contrast, els hotels de les Terres de Lleida i els bungalows de la resta de la demarcació han tingut uns nivells d'ocupació més moderats, entre el 60% i el 80%.
Perspectives optimistes per a la temporada 2025-2026
El vicepresident del Patronat ha mostrat el seu optimisme respecte a les perspectives per al conjunt de la temporada, assegurant que aquest bon inici és "un impuls important per al conjunt del sector turístic" que els situa en bona posició per assolir l'objectiu d'1,4 milions de forfets venuts durant tota la campanya d'hivern 2025-2026. Serrano ha volgut també recordar que els mesos d'hivern no només ofereixen l'oportunitat de gaudir de la neu, sinó també de descobrir la natura, la cultura i la gastronomia que caracteritzen tant el Pirineu com les Terres de Lleida.