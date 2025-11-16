Jordi Pujol, ingressat mentre l’Audiència decideix si pot afrontar el judici el 24 de novembre
L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys, ha estat ingressat aquesta setmana per sotmetre’s a un examen metge forense que determinarà si el seu estat de salut li permet afrontar el judici per la seua fortuna familiar presumptament oculta, l’inici del qual està previst per al 24 de novembre a l’Audiència Nacional. L’informe resultant haurà d’aclarir si Pujol pot assistir presencialment a les sessions a Madrid o si, al contrari, ha de seguir-les i intervenir de forma telemàtica.
La petició d’aquesta valoració va partir del seu propi equip legal, preocupat per la capacitat de l’exmandatari per suportar l’exigència física i dialèctica del procés. El seu fill, Oriol Pujol, ha explicat que, encara que el seu pare “té ganes” d’anar a judici, el seu cos “no aguanta”, i ha revelat que l’expresident presenta “marcadors d’alzheimer” i problemes puntuals de memòria, malgrat mantenir-se “bastant lúcid”.
El judici arriba una dècada després de l’obertura de la causa i asseurà al banc dels acusats a Pujol i els seus set fills per la presumpta fortuna il·lícita que la família hauria mantingut oculta durant anys. La Fiscalia demana nou anys de presó per a l’expresident i penes d’entre vuit i 29 anys per als seus fills, a més de multes milionàries. L’Advocacia de l’Estat no acusa Pujol pare, però reclama 25 anys de presó i una fiança de 7,7 milions d’euros per al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola. Els càrrecs inclouen associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat documental, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució.