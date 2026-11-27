Fins a 326.000 lleidatans estan cridats a les urnes diumenge
Vuit-mil ja han votat per correu, gairebé 5.000 menys que a les elecciones generals del 2023, en plenes vacances d'estiu
Fins a 326.300 lleidatans estan cridats a votar diumenge a les dissetenes eleccions a les Corts Generals en democràcia. Son 9.076 electors més que l'any 2023, quan es van celebrar les darreres generals. L'Administració de l'Estat ho té tot a punt perquè se celebrin els comicis, per als quals habilitarà 313 col·legis electorals (dels quals, 41 a Lleida ciudad); dotats amb 1.124 urnes per a 562 meses al conjunt de les comarques de Lleida.
Dels electors convocats a votar, d'altra banda, 304.391 son residents a l'Estat i 21.909 son residents a l'estranger.
Pel que fa al vot per correu, l'administració postal ha informat avui que fins a 8.011 lleidatans han votat per correu dels 8.648 que ho havien sol·licitat dins de termini. Aquesta xifra representa un 35% menys que a les eleccions de juliol del 2023, quan el vot per correu es va disparar coincidint amb la canícula i les vacances d'estiu.