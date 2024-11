El projecte de protecció familiar digital del lleidatà Ramon Arnó, en un programa d'incubació

L'advocat i especialista en protecció digital Ramon Arnó, ha estat seleccionat per a participar en el programa STARTUP INSPIRE d'INCIBE EMPRENDE, coordinat per SHERPA TRIBE. El seu innovador projecte, anomenat "La Defensa Parental", té com a objectiu dissenyar estratègies de ciberseguretat per a les famílies mitjançant la gamificació. La incubadora d'INCIBE ha triat aquest projecte per a formar part del seu programa, que va començar el passat 5 de novembre de 2024 al hub 232 de Las Rozas, a Madrid.

Durant els propers 4 mesos, fins al 21 de gener de 2025, Arnó assistirà cada dimarts a la tarda a Las Rozas per a rebre la formació necessària per a preparar el demo day del 4 de febrer de 2025. En aquest esdeveniment tindrà l'oportunitat de presentar el seu projecte davant d'inversors que hi puguin estar interessats. Sherpa Tribe, com a entitat col·laboradora d'INCIBE Emprende, és l'encarregada de coordinar aquest programa.

"La Defensa Parental" és una plataforma basada en un model que busca que les famílies, tant pares com fills, aprenguin a defensar-se a Internet de manera autònoma. No només se centra en la ciberseguretat, sinó també en la protecció de dades personals i la salut digital. La idea és que tots els membres de la família passin per un procés de formació conjunt i, un cop finalitzat, firmin un contracte digital parental que organitzi la vida familiar en relació a Internet, els mòbils, els portàtils, els llocs web permesos, els horaris i els premis per fer les coses bé.

L'objectiu final és que, després d'avaluar la maduresa digital de la família, formar a tots els membres i firmar el contracte, es pugui entregar el mòbil als fills amb la tranquil·litat que ja són hàbils digitalment. Això contrasta amb la pràctica habitual de donar el mòbil al principi del procés, en lloc del final, tal i com proposa Ramon Arnó.

Aquest projecte s'emmarca dins del model d'incubació, que implica testejar una idea de negoci, treure al mercat un mínim producte viable i després començar a comercialitzar-lo. No es tracta d'una startup pròpiament dita, sinó d'una fase prèvia dins del procés d'ajuda als emprenedors, que va des de la pre-llavor i la llavor fins a la startup i, posteriorment, a organitzacions més grans que entren en mercats borsaris.

El programa Startup Inspire d'INCIBE Emprende by Sherpa Tribe forma part de l'acord entre l'Ajuntament de Las Rozas, Las Rozas Innova i Sherpa Tribe per a promoure iniciatives emprenedores en l'àmbit de la ciberseguretat a Las Rozas. Amb aquesta mena d'iniciatives es busca donar més rellevància i visibilitat a la ciberseguretat, fomentant la formació i la informació des del moment inicial dels projectes per a protegir-los davant de possibles ciberatacs.