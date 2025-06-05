Recursos Humans: el departament clau a les empreses catalanes
Un 71% de les organitzacions consideren estratègica aquesta àrea segons l'estudi d'Esofitec, tot i que moltes encara no hi destinen prou pressupost
El segon capítol del pòdcast "Estamos abiertos", produït per SEGRE, analitza la transformació dels departaments de Recursos Humans (RRHH) i el seu paper estratègic en la gestió del talent, la cultura corporativa i el futur laboral a Catalunya. Segons revela el primer Estudi sobre l'Estat dels Departaments de Recursos Humans a les Empreses d'Esofitec, el 71% de les companyies considera aquesta àrea com a fonamental dins l'estructura organitzativa, i cap de les enquestades la considera prescindible.
Malgrat aquest reconeixement teòric, la realitat a moltes empreses catalanes és ben diferent. Raquel Garcés, professional amb àmplia trajectòria en RRHH als sectors públic, privat i universitari, ho expressa amb claredat: "A la gent se li omple la boca amb això, però no s'hi destina pressupost". Aquesta contradicció entre el discurs i la pràctica reflecteix un dels principals reptes d'aquest àmbit.
La percepció tradicional dels departaments de RRHH ha estat històricament negativa, sovint associada a tasques desagradables com els acomiadaments o a funcions purament administratives. "Se l'ha vist com un òrgan administratiu, no com un aliat estratègic", coincideixen els participants del pòdcast: Raquel Garcés, Josep Salvat (consultor de comunicació) i Jesús Gabás (consultor de RRHH).
De departament administratiu a soci estratègic
Josep Salvat resumeix amb ironia la visió tradicional: "Era l'especialista a contractar el millor professional pel sou més baix possible". No obstant això, aquesta percepció està evolucionant. Jesús Gabás destaca que "encara està molt vinculat a tasques administratives, però els últims anys s'hi comença a destinar més pressupost", un canvi que indica una nova comprensió del seu valor estratègic.
Un dels principals desafiaments que afronten els departaments de RRHH és la construcció d'una cultura corporativa sòlida, un procés que requereix temps i no ofereix resultats immediats. "La direcció acostuma a prioritzar allò que ofereix un retorn a curt termini", explica Salvat. Garcés afegeix que "com que no té un impacte directe com les vendes, costa més justificar-ne el valor".
Comunicació interna i retenció del talent
La capacitat per retenir el talent s'ha convertit en una prioritat empresarial, especialment en sectors altament competitius. Per aconseguir-ho, la comunicació interna juga un paper essencial, facilitant la cohesió dels equips i generant un clima de confiança. Això implica ser transparents en tots els moments, tant els positius com els negatius, encara que, com reconeix Garcés, "És difícil, especialment en entorns petits, on tot es viu amb un component molt personal".
El futur dels Recursos Humans
Els experts participants al pòdcast també defineixen com seria el departament de RRHH ideal. Per a Garcés, hauria de caracteritzar-se per la creativitat i la flexibilitat: "El que avui fas d'una manera, demà potser ho hauràs de fer d'una altra, segons la persona". Salvat apunta cap a l'objectiu principal: "Un bon departament de RRHH hauria de donar a cada persona el que necessita per ser la millor versió d'ella mateixa".
Gabás, per la seva banda, remarca la importància de l'alineació entre la direcció general i RRHH: "Quan aquesta connexió existeix des del principi, tot el que es treballi després dependrà de cada cas concret". També assenyala que la digitalització pot ser una gran aliada en àmbits com la comunicació, selecció i avaluació del personal.
Tot i que el camí per recórrer encara és llarg, sembla evident que els departaments de Recursos Humans estan evolucionant cap a un model més estratègic i menys administratiu, convertint-se en peces clau per a la transformació de les empreses catalanes. Quan se'ls proporciona la veu i els recursos adequats, poden marcar una diferència significativa en l'aspecte més important de qualsevol organització: les persones que la formen.