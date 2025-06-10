Low-Code Copilot revoluciona la gestió del temps
L’eina d’intel·ligència artificial Generativa obre noves possibilitats per a l’eficiència empresarial, però planteja interrogants sobre com aprofitar el temps que s’estalvia.
L’arribada del Low-Code Copilot ha generat un debat important en el sector tecnològic empresarial sobre l’aprofitament del temps estalviat mitjançant aquestes eines d’intel·ligència artificial. Malgrat els evidents avantatges que ofereix aquesta tecnologia, poques entitats aprofundeixen en com gestionar eficientment aquest recurs temporal que s’allibera amb l’automatització de tasques.
Una forma efectiva de determinar si s’està utilitzant correctament el temps guanyat és verificar si s’empra amb un objectiu clar de transformació. Si la resposta és afirmativa, s’obtenen resultats mesurables orientats a objectius compartits. En cas contrari, cal analitzar si es disposa de les eines adequades per aconseguir-ho o si, tot i tenir-les, no s’aprofita tot el seu potencial.
Utilitzar productivament el temps estalviat és sinònim d’avenç, especialment quan s’apliquen funcions de Gen AI per entrenar models de dades fiables o extreure informacions valuoses que proporcionen insights estratègics. Això permet continuar guanyant temps i, de retruc, distanciar-se dels competidors.
La integració de dades
L’impuls dels plans estratègics eficients comença amb la integració de dades. Només amb un sistema de dades unificat es pot començar a guanyar temps, element determinant per avançar cap a la innovació necessària en l’entorn empresarial actual. El temps, tot i ser imprescindible, és difícil de gestionar sense idees clares que l’acompanyin. La falta de temps sovint s’utilitza com a excusa per no desenvolupar coneixements basats en dades pròpies que impulsin noves idees. La tecnologia Low-Code promou precisament aquesta eficiència, permetent treballar amb dades de les quals extreure coneixements i idees, alliberant el temps guanyat per emprar-lo en activitats útils.
Els reptes de l’escalabilitat
Un dels principals problemes apareix quan no es pot escalar el valor obtingut. Disposar d’eines desconnectades entre si i del sistema central crea obstacles difícils de superar, ja que representa un nou problema d’integració que cal identificar en lloc d’intentar amagar-lo. La tecnologia cada vegada més enfocada a evitar tasques tedioses posa de manifest un element bàsic per a qualsevol transformació: el temps per utilitzar-lo eficientment. Paradoxalment, es perd una gran quantitat de temps quan no es consoliden coneixements i idees amb dades pròpies integrades per usar-les creativament.
El futur del Low-Code i la IA Generativa
El moment expansiu que viurà el Low-Code és evident i estarà liderat pel coneixement i les idees. Aquesta tecnologia representa una oportunitat per a canvis transcendents que arribaran a tots els negocis, revolucionant l’eficiència operativa. Amb la IA qualsevol persona pot utilitzar tecnologia avançada sense coneixements de programació. La tecnologia de baix codi no només la pot fer servir qualsevol persona, sinó que també la pot crear si disposa de dades consolidades en el seu sistema centralitzat. Les eines IA Generativa són ja imprescindibles en aplicacions i programari, gràcies al valor que aporten tant als usuaris com als desenvolupadors, accelerant l’entrega de productes específics que ajuden a automatitzar processos i analitzar dades en temps real.
Copilot: eines estratègiques per guanyar temps
Entre les solucions més destacades trobem Copilot per a Data Factory, un conjunt d’eines millorades per la IA que ajuda a la neteja i transformació de dades pròpies per simplificar el seu flux i ús. Proporciona generació de codi intel·ligent i explicacions que faciliten la comprensió ràpida de tasques complexes. D’altra banda, Copilot per a Power BI permet crear informes automàticament mitjançant la selecció d’un tema o fent preguntes sobre continguts concrets. Té aplicacions pràctiques excel·lents, com la generació de resums d’informes creats prèviament. Tot i això, abans d’implementar aquestes solucions, cal ocupar-se d’eliminar els problemes d’integració i garantir l’orquestració tecnològica adequada per connectar totes les eines necessàries, evitant així les eines desconnexes que dificulten l’eficiència operativa