Esofitec Barcelona obre noves oficines per seguir acompanyant empreses
La consultora tecnològica amb presència a Catalunya i Aragó preveu tancar el 2025 amb un 20% de creixement en facturació i seguir expandint-se a doble dígit el 2026
Esofitec, consultora tecnològica amb seus a Catalunya i Aragó, va celebrar dijous passat la inauguració de les seves noves oficines a la Torre Urquinaona de Barcelona, un emblemàtic i cèntric edifici de la capital catalana. Aquest nou espai ha estat també l'escenari escollit per realitzar un acte institucional amb proveïdors, representants d'institucions, clients i col·laboradors de la consultora tecnològica.
Manel Caballero, conseller delegat de la companyia, ha inaugurat l'acte afirmant que "Esofitec Barcelona és una declaració d'intencions. Seguim creixent, seguim apostant per la proximitat i per la col·laboració, volent ser com aquest edifici, en referència a l'estil brutalista de la torre dels anys 70: funcional, honest i exhibint l'estructura de manera visible". La consultora preveu tancar aquest 2025 amb un notable 20% de creixement en facturació, mentre que les previsions per al 2026 apunten a mantenir un creixement de doble dígit.
L'acte va comptar amb la participació de Tomàs Font, vicepresident i director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region, qui ha destacat la trajectòria d'Esofitec com a partner premium de la multinacional. Font ha elogiat la feina de la consultora, subratllant que "fa 30 anys que Esofitec és partner de Wolters Kluwer i ha demostrat sempre el compromís aportant el seu coneixement, el seu caràcter proper amb els clients i un equip amb gran talent humà que ha sabut créixer".
Una jornada amb experts en innovació digital
La inauguració també ha inclòs la participació de David Amorín, CEO de Jotelulu, empresa proveïdora de serveis cloud per a empreses IT. A més, Silvia Leal, experta en Innovació Digital, Intel·ligència Artificial i impacte de les noves tecnologies sobre la societat i els negocis, ha ofert una ponència sobre l'evolució i el futur de la IA aplicada als negocis.
Expansió territorial amb cinc seus
Amb aquesta nova obertura, Esofitec consolida la seva presència territorial amb oficines a Lleida, Girona, Reus, Saragossa i Barcelona. Des d'aquestes ubicacions, l'empresa continua oferint solucions de gestió, facturació, comptabilitat i recursos humans tant per a autònoms, com per a empreses i despatxos professionals, a més de consultoria i serveis de cloud i seguretat.
Fundada l'any 1992, Esofitec té la seva seu central a Lleida i s'ha consolidat com una de les consultores tecnològiques de referència a Catalunya i Aragó, mantenint la seva posició com a Partner Premium de Wolters Kluwer, multinacional especialitzada en software de gestió empresarial.