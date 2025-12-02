Raida M., la primera artista catalana creada amb Intel·ligència Artificial
Àngel Fabregat és un lleidatà de cap a peus (real, vaja) que està al darrere d’aquest projecte que ha arribat per liderar una nova indústria. Com l’aparició d’Internet, no sabem on ens durà, però segur que ens obligarà a aprendre i a adaptar-nos-hi.
La indústria musical sembla abonada a una reinvenció constant. Des del punt de vista contemporani, ha viscut l’auge i mort del suports físics, ha vist com el digital la portava a una mort anunciada per culpa de la pirateria, i com el mateix digital la va salvar amb l’aparició de les plataformes digitals. I ara, estimats lectors, toca parla de la IA, una irrupció que ho capgirarà tot, que primer semblarà que s’ho ha de carregar absolutament tot i que finalment potser serà la salvació, de nou, del sector.
Toca parla de la Raida M., un projecte del belianenc Àngel Fabregat, qui assegura que és la primera artista virtual catalana creada amb IA i que publica un disc íntegrament en català a les plataformes. Aquest projecte és una intersecció històrica entre la tradició literària i la innovació tecnològica, donant veu i melodia a l’obra poètica de Fabregat a través d’una intèrpret digital.
L’aparició de la Raida M., més que una fita tecnològica, es podria considerar la culminació d’un anhel artístic de llarga trajectòria, que arrel de la difusió limitada dels seus cinc llibres publicats. Un reportatge sobre Leonard Cohen, qui va començar a cantar la seva poesia per arribar a un públic més ampli, li va donar la idea.
Llavors Fabregat, administrador de sistemes informàtics i curiós de mena, va recórrer a la tecnologia per donar veu als seus versos. La seva solució no seria una eina anònima, sinó una creació amb una identitat profundament personal, un homenatge que donaria nom i rostre al projecte.
UN HOMENATGE PERSONAL I UN PROJECTE PIONER
Darrere dels algoritmes que donen vida a Raida M. s’hi amaga una història profundament humana. El projecte és un tribut íntim a la mare del creador, Raimunda, de 82 anys, a qui li agradava cantar de jove. El nom “Raida M.” hi fa refrència directa, i l’avatar de l’artista són inspirades en fotografies de quan era jove, sent “molt semblant a com era ella de jove”.
El vincle entre l’artista virtual i la seua mare és evident. A més, el caràcter pioner de Raida M. és inqüestionable. És la primera artista virtual que publica un àlbum sencer en català a plataformes globals com Spotify, marcant una fita en la història de la música catalana i posicionant-se com un referent en l’evolució de l’art generat per IA a nivell cultural. I obrirà camí, segur.
La creació de Raida M. és tot un exercici de producció musical professional, sense ser-ne professional. Àngel Fabregat actua com a productor, navegant el complex ecosistema de la indústria per donar vida al projecte. Cada cançó es crea a la plataforma d’IA Suno, on Fabregat proporciona els seus textos poètics, amb indicacions estilístiques detallades per guiar la composició. Els prompts (indicacions) inclouen la lletra per estrofes, l’estil musical desitjat i paràmetres tècnics com el BPM i la tonalitat musical, permetent un control creatiu de nivell professional.
Per a la creació de l’avatar i la seva consistència visual, utilitza l’eina especialitzada Apop. Va entrenar un model personalitzat a partir de 10 fotografies de referència de la seva mare per garantir que Raida M. mantingués sempre una imatge coherent en tots els continguts gràfics. Per als videoclips i continguts audiovisuals utilitza plataformes com OpenArt, específica per a vídeos musicals, i Hedra, destacada per la seva alta qualitat en la sincronització labial, element crucial per a la credibilitat de l’artista virtual. El llançament ha seguit un rigorós procés que inclou el registre del nom artístic per garantir-ne l’exclusivitat, l’ús de distribuïdores musicals per publicar a Spotify i altres plataformes, i l’afiliació a la SGAE per a la gestió professional dels drets d’autor de les lletres.
PROMOCIÓ I VISIBILITAT INTERNACIONAL
Com a principal eina de promoció, Fabregat ha utilitzat la plataforma Groover, un servei que connecta artistes emergents amb actors influents de la indústria, com playlist curators, DJ i mitjans de comunicació. “Tot i que inicialment molts d’aquests rebutjaven les cançons en detectar que eren generades per IA, la qualitat de les composicions ha anat obrint portes progressivament.”
El punt d’inflexió va ser quan la cançó Lento, un tema d’estil Latin House, va ser acceptada per Radio Caribe, una emissora que s’emet per a tot el Carib des de múltiples països. Actualment, la presència digital de Raida M. inclou 36.000 seguidors a YouTube i 400 oients mensuals a Spotify. La seva música ha estat inclosa en més de 80 playlists a Spotify i ha obtingut cobertura mediàtica internacional, amb articles publicats en mitjans del Brasil, el Canadà i l’Argentina durant 2024 i principis de 2025.
A més, darrerament ha aparegut en llistes de mitjans especialitzats com a artista de la setmana. Malgrat que aquestes xifres puguin ser modestes, en comparació amb artistes tradicionals establerts, representen un èxit notable per a un projecte pioner que parteix de zero.
DESAFIAMENTS I SOLUCIONS CREATIVES
El camí de Raida M. no està exempt de dificultats. Les xarxes socials i plataformes digitals no estan dissenyades per a artistes que no són reals. Instagram va bloquejar temporalment el compte de Raida M. argumentant que “aquesta persona no existeix”. YouTube també ha presentat obstacles per obtenir l’acreditació de canal oficial d’artista, cosa que Fabregat ha aconseguit recentment. Aquests reptes tècnics s’han vist acompanyats de situacions curioses que reflecteixen la novetat del concepte.
Fabregat explica que ha rebut missatges d’usuaris que volien quedar amb Raida M. per a sopars o trobades personals, sense entendre que es tracta d’una artista virtual. També ha rebut ofertes d’agències de representació, fins i tot de Londres, interessades a contractar Raida M. per a concerts, la qual cosa demostra tant l’interès que genera el projecte com la confusió que encara existeix al voltant d’aquesta nova forma artística.
L’ASPECTE LEGAL I DE DRETS D’AUTOR
La gestió de drets i propietat intel·lectual ha estat una prioritat per a Fabregat des de l’inici. Va registrar legalment el nom “Raida M.” per protegir la identitat de l’artista i va formalitzat l’afiliació a SGAE i Cedro per a la gestió dels drets d’autor.
Totes les cançons obtenen un codi ISRC únic, que acredita la propietat de cada gravació. Fabregat també ha obtingut el domini Raida.music, un domini de nivell superior que requereix un procés de validació rigorós que certifica l’estatus d’artista del sol·licitant. Pel que fa al contingut, s’ha tingut cura de no vulnerar drets d’autor de tercers, utilitzant lletres pròpies, textos de domini públic (com obres de Federico García Lorca) o cançons tradicionals sense drets vigents (com Bella Ciao).
EL CREADOR I VISIÓ DE FUTUR
“El meu objectiu principal no és econòmic, sinó difondre el que he escrit durant tota una vida. Aquest projecte em permet transformar la meva poesia i els meus relats, publicats en llibres, en un format nou i emocionant com són les cançons. La satisfacció més gran és veure l’emoció de la meva mare en escoltar la Raida M. cada dia. Més enllà del component personal, sé que aquest projecte quedarà per sempre com el primer en la història de la música catalana generada amb intel·ligència artificial”, declara.
Àngel Fabregat és un escriptor amb una llarga trajectòria en el món literari. Membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, ha guanyat més de 100 premis literaris i ha publicat cinc llibres al llarg de la seva carrera. Entre els seus guardons més destacats es troba el premi Ciutat de Sagunt o el premi Drac. Informàtic de vocació, va pujar al tren de la primera gran onada digital amb els ordinadors personals i MS-DOS. Després va viure l’arribada d’Internet, i ara, a les portes de la jubilació, s’ha submergit de ple en la revolució de la intel·ligència artificial.
IMPACTE EN LA CULTURA
El projecte Raida M. representa una porta que s’obre a la innovació cultural catalana. En un moment en què les llengües minoritàries lluiten per mantenir la seva presència en els entorns digitals, aquestes iniciatives demostren que el català pot ser pioner en les noves formes d’expressió artística. Tot i que existeixen projectes similars en mercats com el japonès, la veritable oportunitat rau en una bretxa de mercat evident a Europa.
Mentre la creació de música amb IA comença a popularitzar-se, la professionalització del seu cicle de vida complet —des del registre legal i la creació de marca fins a la distribució sistemàtica i la promoció en plataformes globals de streaming— és un territori en què els competidors europeus encara estan endarrerits. Aquesta situació ofereix una finestra d’oportunitat única per capitalitzar aquesta mancança i establir un lideratge sòlid en un nínxol innovador d’alt creixement.
El fenomen de Raida M. també planteja qüestions sobre el futur de la creació artística en l’era de la IA, ja que el projecte de Fabregat demostra com la tecnologia pot ser una nova eina al servei de la creativitat, permetent que continguts literaris valiosos trobin noves vies d’expressió i arribin a audiències més àmplies. I, clar, ampliable a altres entorns.
Preguntat pel futur de la indústria, el creador té clar que “li va de pocs mesos que, per exemple, puguem veure una pel·lícula a Netflix feta només per a nosaltres. Que li donem un nom d’un personatge i una acció i ens elabori l’audiovisual en temps real”. Tot amb IA. Si voleu escoltar les cançons de Raida M. ho podreu fer a les seves plataformes de streaming: principalment Spotify (escanejant el codi superior) i YouTube. Si entreu avui podreu escoltar la darrera creació, acabada de sortir del forn, No Surrender, de Bruce Springsteen.