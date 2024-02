Los payeses bloquean carreteras y hoy se encaminan a “tomar” Barcelona

Los tractores estuvieron parados en la A-2. Los manifestantes afrontaron una jornada fría y de niebla. - C. SANS

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Mil quinientos tractores, según los organizadores, cortaron desde primara hora de ayer en Fondarella la autovía en los dos sentidos de la marcha y de retruque provocaron serias dificultades en vías alternativas y el centro de Mollerussa.

Anunciaron que mantendrían toda la noche los vehículos sobre el asfalto vetando el tráfico rodado y que la protesta se repetirá hoy, pero en esta ocasión con Barcelona como objetivo. En la primera asamblea de agricultores celebrada a mediodía, muchos de ellos coreaban “Barcelona, Barcelona”, para mostrar su deseo de llevar sus demandas “a donde sea necesario. Tenemos la fuerza necesaria para colapsar el puerto y aeropuerto”, advertían. Por la tarde, y después de comunicarlo a los Mossos, ya tenían claros sus próximos movimientos: hoy tomarán los tractores a las 7.00 horas y marcharán por la autovía hasta la Diagonal, mientras los compañeros de Barcelona, Girona y Tarragona, harán lo propio por otras vías. Su idea es llevar sus demandas a la plaça Sant Jaume, hasta Pere Aragonès, y regresar después a sus puntos de origen.

Ayer, las protestas se repitieron en La Seu d’Urgell, donde se dieron cita unos 80 tractores, que al igual que en Vilaller y Sort, vivió concentraciones y marchas lentas. Pero los tractores fueron los protagonistas de las carreteras con diferentes actos desde Montblanca Sant Fruitós del Bages o desde Granollers a Girona.Las reivindicaciones de los profesionales del sector primario son tristemente las que llevan años, si no décadas, denunciando agricultores y ganaderos, a las que se suman nuevas año tras año, “porque cada vez nos lo ponen más difícil”. Deben enfrentarse a una burocracia que les ahoga casi tanto como unos costes de producción desbocados, que en demasiadas ocasiones no llegan a cubrir los precios que perciben. Pero también urgen medidas contra la sequía, los daños que causa la fauna salvaje, así como unas importaciones de países terceros que no cumplen las duras exigencias que impone la Unión Europea a los productores locales, como puede ser en materia medioambiental.

Von der Leyen retira el plan de reducir un 50% los pesticidas

Mientras las protestas de agricultores eran las protagonistas en todo el Estado, con carreteras cortadas e intentos de boicot a centros logísticos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba que retirará la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la UE porque cree que se ha convertido en un “símbolo de polarización” y considera que el próximo Ejecutivo comunitario podrá realizar un nuevo plan “más maduro”. Bruselas ya ofreció también eliminar la obligatoriedad del barbecho para esta campaña para aplacar las protestas.