Els pagesos bloquegen carreteres i avui s'encaminen a 'ocupar' Barcelona

Milers de pagesos van prendre ahir algunes de les principals carreteres de Lleida amb tractors per denunciar la crisi que travessen i reclamar que les administracions els escoltin i prenguin mesures. Avui, amb agricultors de tot Catalunya, s'encaminen a Barcelona, on preveuen portar les demandes al president Aragonès a la plaça Sant Jaume.

Mil cinc-cents tractors, segons els organitzadors, van tallar des de primera hora d’ahir a Fondarella l’autovia en els dos sentits de la marxa i de retruc van provocar serioses dificultats en vies alternatives i el centre de Mollerussa. Van anunciar que mantindrien tota la nit els vehicles sobre l’asfalt vetant el trànsit rodat i que la protesta es repetirà avui, però en aquesta ocasió amb Barcelona com a objectiu. En la primera assemblea d’agricultors celebrada al migdia, molts d’ells corejaven “Barcelona, Barcelona”, per mostrar el seu desig de portar les demandes “on calgui. Tenim la força necessària per col·lapsar el port i l’aeroport”, advertien. A la tarda, i després de comunicar-ho als Mossos, ja tenien clars els pròxims moviments: avui agafaran els tractors a les 7.00 hores i marxaran per l’autovia fins a la Diagonal, mentre els companys de Barcelona, Girona i Tarragona faran el mateix per altres vies. La seua idea és portar les demandes a la plaça Sant Jaume, fins a Pere Aragonès, i tornar després als punts d’origen.

Ahir, les protestes es van repetir a la Seu d’Urgell, on es van donar cita uns 80 tractors, que igual com a Vilaller i Sort va viure concentracions i marxes lentes. Però els tractors van ser els protagonistes de les carreteres amb diferents actes des de Montblanca Sant Fruitós de Bages o des de Granollers fins a Girona.

Les reivindicacions dels professionals del sector primari són tristament les que porten anys, si no dècades, denunciant agricultors i ramaders, a les quals se’n sumen de noves any rere any, “perquè cada vegada ens ho posen més difícil”. S’han d’enfrontar a una burocràcia que els ofega gairebé tant com uns costos de producció desbocats, que en massa ocasions no arriben a cobrir els preus que perceben. Però també urgeixen mesures contra la sequera i els danys que causa la fauna salvatge, així com unes importacions de països tercers que no compleixen les dures exigències que imposa la Unió Europea als productors locals, com pot ser en matèria mediambiental.

Mentre les protestes d’agricultors eren les protagonistes a tot l’Estat, amb carreteres tallades i intents de boicot a centres logístics, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, anunciava que retirarà la proposta per reduir a la meitat l’ús de pesticides a la UE perquè creu que s’ha convertit en un “símbol de polarització” i considera que el pròxim Executiu comunitari podrà realitzar un nou pla “més madur”. Brussel·les ja va oferir també eliminar l’obligatorietat del guaret per a aquesta campanya per apaivagar les protestes.

