UP prepara nuevas movilizaciones en Catalunya, una “transfronteriza”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos (UP) anunció ayer que están preparando nuevas movilizaciones en Catalunya de cara a la semana que viene y que se encuentra trabajando en una “transfronteriza” junto a los payeses de Occitania y la Catalunya Nord. Con todo, por ahora pide centrar los esfuerzos en la tractorada convocada para mañana frente al ministerio de Agricultura en Madrid, donde se prevé que lleguen a concentrarse hasta medio millar de tractores llegados de toda España. La organización agraria exigió a las administraciones “hechos, y no solo palabras” y reclamó “acciones ágiles” y “medidas contundentes” al Estado para resolver la crisis agraria. “El alto coste de producción y los bajos precios ponen en riesgo la continuidad del modelo de la agricultura, los cultivos y las granjas familiares”, afirmó el coordinador general de UP, Joan Caball. Por eso volvió a pedir medidas para “acabar con los abusos” en la cadena alimentaria, una mayor reciprocidad en las importaciones y menos burocracia. La organización agraria subrayó también la importancia de ampliar las ayudas para incorporar jóvenes agricultores y para hacer frente a la sequía en Catalunya.

Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, apeló, durante una reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común, a la responsabilidad de las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus propias competencias, se impliquen en la adopción de medidas que den respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos, en coordinación con el Gobierno y de acuerdo a las decisiones sobre flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) que adopte la Unión Europea. Así, se refirió, por ejemplo, a mejorar la planificación y la coordinación de las inspecciones para que una misma explotación agraria no reciba más de una en un año. También mencionó la conveniencia de coordinar las convocatorias de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos para que se efectúen todos los años en un plazo predeterminado y dar así mayor certidumbre.Todo mientras las protestas y tractoradas continuaban en muchas zonas de España.