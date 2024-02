UP prepara noves mobilitzacions a Catalunya, una de “transfronterera”

Unió de Pagesos (UP) va anunciar ahir que estan preparant noves mobilitzacions a Catalunya de cara a la setmana que ve i que treballa en una de “transfronterera” juntament amb els pagesos d’Occitània i la Catalunya Nord. Amb tot, ara per ara demana centrar els esforços en la tractorada convocada per demà davant del ministeri d’Agricultura a Madrid, on es preveu que arribin a concentrar-se fins a mig miler de tractors arribats de tot Espanya.

L’organització agrària va exigir a les administracions “fets, i no només paraules” i va reclamar “accions àgils” i “mesures contundents” a l’Estat per resoldre la crisi agrària. “L’alt cost de producció i els baixos preus posen en risc la continuïtat del model de l’agricultura, els cultius i les granges familiars”, va afirmar el coordinador general d’UP, Joan Caball. Per això va tornar a demanar mesures per “acabar amb els abusos” en la cadena alimentària, una reciprocitat més gran en les importacions i menys burocràcia. L’organització agrària va subratllar també la importància d’ampliar els ajuts per incorporar joves agricultors i per fer front a la sequera a Catalunya.

Per la seua banda, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va apel·lar, durant una reunió del Consell Consultiu de Política Agrícola Comuna, a la responsabilitat de les comunitats autònomes perquè, en l’àmbit de les seues pròpies competències, s’impliquin en l’adopció de mesures que donin resposta a les preocupacions dels agricultors i ramaders, en coordinació amb el Govern central i d’acord a les decisions sobre flexibilització de la Política Agrària Comuna (PAC) que adopti la Unió Europea. Així, es va referir, per exemple, a millorar la planificació i la coordinació de les inspeccions perquè una mateixa explotació agrària no en rebi més d’una en un any. També va esmentar la conveniència de coordinar les convocatòries d’ajuts a la primera instal·lació de joves agricultors i ramaders perquè es facin cada any dins d’un termini predeterminat i aportar així més certesa.Tot plegat mentre les protestes i les tractorades continuaven en moltes zones de l’Estat.