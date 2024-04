UP ve las medidas del Gobierno para el sector agrícola "en buena línea" pero insuficientes

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato agrícola Unió de Pagesos ha considerado que las medidas del Gobierno ante las exigencias del sector "van en buena línea pero son insuficientes", según un comunicado de este jueves. Ha valorado positivamente la simplificación y flexibilización de las ayudas y los seguros agrarios, el mantenimiento de medidas fiscales y el refuerzo de los controles a productos importados de fuera de la Unión Europea.

No obstante, ha tachado de insuficiente la flexibilización de plazos y reducción de la burocracia y las medidas de financiación impulsadas en 223 ante la sequía y los costes: "No se han repercutido adecuadamente en los precios percibidos por la agricultura". Ha opinado que el Ejecutivo central no adopta "una clara oposición" a los acuerdos con países de fuera de la UE y que –en sus palabras– únicamente se compromete a defender las cláusulas espejo en la negociación. El ministro de Agricultura, José Luis Planas, presentó 43 medidas, las cuales la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) fue la primera de las organizaciones agrarias en aceptar, este miércoles.