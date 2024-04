Agricultores de Lleida colocan mallas sobre el suelo en fincas de frutales para ahorrar agua

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

Agricultores de Lleida han comenzado a instalar malla antigerminante en cultivos de frutales, una especie de tela que se coloca sobre el suelo y permite ahorrar hasta un 40% de agua, ya que mantiene la humedad en la tierra y, al mismo tiempo, evita que crezcan malas hierbas. Es una medida que se suma a los numerosos esfuerzos que está haciendo el sector agrícola, consciente de la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles ante épocas de sequía.

Uno de estos payeses es Jaume Gardeñes, de Térmens, que ya lo ha instalado en seis hectáreas de perales donde tiene riego a goteo. En esta modalidad la malla es mucho más eficiente, asegura, aunque también se pueden instalar en zonas donde se riega a manta, como todavía lo hacen la mayor parte de las 70.000 hectáreas del Canal d’Urgell. Gardeñes, resposable del sector de la fruta dulce del sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) capta el agua del canal auxiliar de Urgell, que se suministra del Pallaresa y que ni año pasado ni este ha tenido problemas de caudal. Cabe recordar que, hace justo un año, la comunidad de regantes del Canal d’Urgell cerró el canal principal por la falta de agua en el Segre. Fue uns medida sin precendetes en sus más de cien años de historia. Gardeñes, que trabaja más de 40 hectáreas, una veintena de cereales y la otra mitad de frutales, explicó que adoptó esta medida hace más de dos años, ya que las telas se tienen que colocar cuando el árbol no ha crecido. “No soy el único que ha adoptado esta técnica, ya que hay otros payeses que también la han implantado en Alpicat y Alcoletege donde también riegan del Canal d’Urgell”, dijo. La inversión es de unos 50 céntimos por cada metro cuadrado de malla como mínimo, según la calidad y los grosores del material. Gardeñes incidió que es una buena opción si se tiene en cuenta que el cambio climático generará épocas de sequía cada vez más largas y habrá que adoptar medidas para controlar el gasto de agua. El presidente del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, indicó que esta técnica todavía no está muy extendida, aunque le consta que se aplica en la zona regable. Por su parte, el presidente del Canal de Pinyana, Ramon Piqué, aseguó que se ha venido utilizando en zonas de huertos pero no en grandes superficies, ya que se trata de nuevas modalidades en técnicas que se están adoptando en la agricultura en los últimos años por la falta de agua.