Los peritajes por las heladas en fruta y viña a Ponent de la semana pasada estarán hechos en unos 10 días

Agroseguro ha empezado ya los peritajes por las heladas que hubo la semana pasada, los días 23 y 24 de abril y calcula que en unos 10 días los técnicos ya habrán recogido datos de todas las fincas. De momento han recibido los siniestros de unas 3.000 hectáreas de las cuales unas 2.000 son de viña y las otras 1.000 de fruta dulce. Según el director de la compañía en Lleida, Xavier Joana, hay un porcentaje "importando" de contratación del seguro por frío entre los agricultores de la zona afectada que se concentra al norte del Segrià, el centro de la Noguera y el sur del Urgell. El subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, ha destacado que ha sido una helada muy "concreta" y "normal" para las fechas actuales.

La helada afectó principalmente a los "hondos" de la zona frutal de Lleida y en esta ocasión se ensañó específicamente con el cultivo de viña, sobre todo en la zona del Valle del Corb pero también en puntos de la Noguera como Penelles, la Sentiu de Sió o Artesa de Segre. Xavier Joana ha explicado que los peritos han empezado a visitar recientemente las fincas y en unos 10 días calculan que ya habrán recogido todos los datos.

Actualmente hay un equipo de 15 peritos que está haciendo el muestreo y si es necesario, la compañía podría reforzar el dispositivo. De momento se ha recibido la petición de 3.000 hectáreas y desde Agroseguro calculan que podrían llegar siniestros de unas 1.000 más. Y es que por la época del año actual, los afectados no tienen tanta prisa para peritar los daños ya que no están recogiendo y por eso, algunos prefieren más acabar de comprobar por ellos mismos cuál es el grado de daños para valorar si les sale a cuenta o no hacer pasar al seguro.

El subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crespín, ha visitado este martes los trabajos de los peritos en una finca de fruta afectada en Ivars d'Urgell. En este sentido, ha puesto en valor la importancia de contratar el seguro agrario para garantizar la viabilidad de las explotaciones en caso de condiciones meteorológicas adversas como esta. Así ha recordado que en los últimos dos años han vivido episodios severos, como la helada de 2022 y la sequía del año pasado. En total se han abonado 170 millones de euros en indemnizaciones sólo en Lleida.