Buena campaña de almendra solo en las zonas con regadío

Lleida volverá a tener dos cosechas de almendra muy diferenciadas: buena en las fincas con regadío, mientras en los secanos volverá a calificarse como desastrosa, con la única excepción de los más frescales. Así lo explicó ayer el responsable de frutos secos de JARC, Xavier Cullerés, quien destacó que las explotaciones con riego no han tenido limitaciones de agua ni problemas con las heladas. Además, la floración y el cuajado han sido óptimos, salvo el la variedad Vairo, “potenciada por el IRTA y no sabemos por qué hay años en los que prácticamente no da producción y este es uno de ellos”. Sin embargo, en las fincas de secano tanto de Lleida como de Tarragona, la campaña volverá a ser “desastrosa por la falta de precipitaciones que han pasado factura a los árboles. Solo se libran los secanos más frescales, como pueden ser los de Isona i Conca Dellà o Tremp”.

Cullerés calificó de esperanzador el inicio de la campaña de comercialización, porque los precios se encuentran entre un euro y 1,10 por encima del año pasado. Si en la anterior campaña se pagaba a entre 2,80 y 2,90 el kilo en grano, ahora se estiman operaciones en 4 euros, con perspectivas de incluso 4,10 y 4,20. La explicación llega marcada desde California, líder mundial en producción. El año pasado, con grandes estocks, forzó precios a la baja. Ahora, sin embargo, es todo los contrario.