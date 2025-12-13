Muere Gabriel Masfurroll, presidente del grupo propietario de la clínica Mi NovAliança Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El cofundador y presidente de Clíniques Mi, Gabriel Masfurroll, ha fallecido a los 72 años de edad a causa de un cáncer. Su grupo es propietario de la Clínica Mi NovAliança Lleida desde el año 2020 tras comprarla a la mutua Divina Pastora justo después de su reforma integral. Además de la de Lleida, su grupo también tiene la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona y el Centre Oftalmològic Tetuan de la capital catalana, rebautizado como Oftalmi. Su figura ha sido clave en el desarrollo y modernización del sector sanitario privado catalán a raíz de la creación del grupo USP Hospitales, ente que presidió entre los años 1997 y 2010 y, además de España, se expandió a países como Portugal, Marruecos y Angola. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos, como la Creu de Sant Jordi en el año 2008.

Además de la gestión y presidencia de las Clíniques Mi, Masfurroll también impulsó la Fundació Catalana per a la Síndrome de Down y Mi Fundació Álex, una entidad dedicada a fomentar el compromiso social en áreas sensibles como la infancia y la discapacidad y que creó en memoria de su hijo Álex, que nació con síndrome de Down y murió a los 3 años.

Además de su faceta como gestor sanitario y filántropo, Masfurroll tuvo un papel muy activo en el ámbito deportivo. Formó parte de la directiva del Futbol Club Barcelona durante 15 años en diferentes etapas del club, principalmente en los años 80, 90 y 2000. Fue directivo durante la presidencia de Josep Lluís Núñez, vicepresidente y portavoz en la etapa de Joan Gaspart, y presidente de la Fundación Barça con Sandro Rosell. En su juventud fue nadador de alta competición en el Club Natació Barcelona y formó parte de la selección española.