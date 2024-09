UP calcula que la vendimia en Costers del Segre caerá un 85% por la sequía

Publicado por redaccio Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos calcula que la vendimia se reducirá este año cerca de un 40% por término medio en el conjunto de Catalunya debido a los efectos de la sequía. En un comunicado emitido este martes, el sindicato agrario alerta de una bajada generalizada del rendimiento de las viñas en todas las DO. Comparando los datos de este inicio de septiembre con las de hace un año, Unió de Pagesos apunta que la caída de cosecha ha sido especialmente acentuada en Costers del Segre (-85%), Pla de Bages (-73%) y Priorat (-68%). En el caso de la DO Montsant, se ha recogido un 53% menos de uva, mientras que en la Terra Alta la caída es del 48,5%. En el Empordà, la reducción es del 41,4% y en el Penedès es del 46%. En el caso de la DO Cava, la vendimia ha bajado un 24,5%.

El sindicato recuerda que la vendimia de la variedad macabeo casi ya ha acabado en la mayoría de comarcas, con una reducción media del 31% respecto del año pasado. También se calcula una bajada extensa de moscatel por la falta de lluvias acumuladas. En cambio, la cosecha de macabeo se espera que no sea tan nefasta como se preveía a principios de verano gracias a las lluvias más reciente de los últimos días.

Aparte de los efectos de la sequía, Unió de Pagesos apunta que parte de la cosecha se ha perdido por la presencia del hongo mildiu durante la segunda quincena de julio y por los ataques del mosquito verde. La falta de producto, destaca al sindicato, ha hecho subir los precios que han pagado las bodegas a los agriculores por cada kilo de uva. Con todo, el sindicato señala que “todavía no son suficientes para la rentabilidad del sector”.

Finalmente, Unió de Pagesos pide a la Generalitat un programa de ayudas económicas para compensar las pérdidas y poder afrontar la replantación de las viñas muertas.