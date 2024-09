UP calcula que la verema a Costers del Segre caurà un 85% per la sequera

Publicat per redaccio Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos calcula que la verema es reduirà enguany prop d’un 40% de mitjana al conjunt de Catalunya degut als efectes de la sequera. En un comunicat emès aquest dimarts, el sindicat agrari alerta d’una baixada generalitzada del rendiment de les vinyes a totes les DO. Comparant les dades d’aquest inici de setembre amb les d’ara fa un any, Unió de Pagesos apunta que la caiguda de collita ha estat especialment accentuada a Costers del Segre (-85%), Pla de Bages (-73%) i Priorat (-68%). En el cas de la DO Montsant, s’ha collit un 53% menys de raïm, mentre que a la Terra Alta la caiguda és del 48,5%. A l’Empordà, la reducció és del 41,4% i al Penedès és del 46%. En el cas de la DO Cava, la verema ha baixat un 24,5%.

El sindicat recorda que la verema de la varietat macabeu gairebé ja ha acabat a la majoria de comarques, amb una reducció mitjana del 31% respecte l’any passat. També es calcula una davallada extensa de xarel·lo per la falta de pluges acumulades. En canvi, la collita de macabeu s’espera que no sigui tan nefasta com es preveia a principis d’estiu gràcies a les pluges més recent dels darrers dies.

A banda dels efectes de la sequera, Unió de Pagesos apunta que part de la collita s’ha perdut per la presència del fong míldiu durant la segona quinzena de juliol i pels atacs del mosquit verd. La falta de producte, destaca el sindicat, ha fet apujar els preus que han pagat els cellers als pagesos per cada quilo de raïm. Amb tot, el sindicat assenyala que “encara no són suficients per a la rendibilitat del sector”.

Finalment, Unió de Pagesos demana a la Generalitat un programa d’ajudes econòmiques per compensar les pèrdues i poder afrontar la replantació de les vinyes mortes.