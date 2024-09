UP reclama priorizar a los agricultores el acceso al agua

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos considera que con las movilizaciones del año pasado se consiguieron unas promesas que se empezaron a trabajar con el anterior Govern de la Generalitat y cuyo cumplimiento deberá culminar el actual. Así lo señalaron ayer sus principales dirigentes al valorar el año agrario en la Fira de Sant Miquel. El sindicato afirma que entre las actuaciones prioritarias deben figurar el plan de choque contra la sequía y ayudas a sectores muy afectados por la misma como los herbáceos, la viña o el olivar. El presidente de UP, Joan Caball, afirmó que “si no regamos, la gente no come”, por lo que reclamó modificar el plan contra la sequía y la gestión del agua para que la agricultura sea un sector prioritario, afirmando que hay que abordar esta cuestión desde un prisma “menos urbanita”. UP también insiste en la necesidad de regular los precios para, entre otros objetivos, acabar con las ventas a pérdidas, y en reducir la burocracia que soportan los agricultores y ganaderos. Otras reclamaciones son el control de la fauna salvaje, medidas para garantizar el relevo generacional o la viabilidad económica de las explotaciones. Además, el sindicato pidió “poner manos a la obra” en las propuestas relacionadas con la alimentación que anunció recientemente el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig.

En cuanto al sector ganadero, su responsable en UP, Jordi Armengol, lamentó las dificultades que están teniendo para acceder a vacunas contra la lengua azul y la fiebre hemorrágica epizoótica, y apuntó que no prevé que la inmunización completa de la cabaña bovina y ovina pueda terminarse “antes de finales de año”. Por ese motivo Armengol pidió al Gobierno y a la Generalitat que “protejan” y “compensen” al sector y alertó de la falta de vacunas contra otros serotipos de la enfermedad que avanzan ya en otras zonas de Europa. Por otro lado, UP anunció que su próximo Congreso Nacional se celebrará en Mollerussa los días 7,8 y 9 de febrero de 2025.

«Si nosotros no podemos regar, la gente no podrá comer»

Asaja Lleida ve con preocupación la prohibición paulatina de insecticidas por parte de la Unión Europea, ya que, según alertan, las alternativas no son igual de eficaces y suponen una competencia desleal para los países que exportan a Europa que sí utilizan estos productos. No es un problema nuevo, pero sí consideran que “se está agravando” y avisan de que, en un futuro próximo, esta situación puede poner en peligro la producción de fruta dulce. Así lo denunciaron en una acto en el marco de la Fira, donde hicieron un balance de la campaña de la fruta. El responsable del sector, Jordi Vidal, destacó que ha sido relativamente escalonada y ordenada, lo que ha permitido una comercialización ágil. Sin embargo, criticó los bajos precios en algunos momentos.