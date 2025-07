Uno de cada tres contratos en la fruta de Lleida, a personas llegadas de fuera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Uno de cada tres contratos que genera la campaña de la fruta se cubre con personal que llega a las fincas de Lleida bien de otras zonas del Estado o de otros países. La conselleria de Agricultura anunció ayer un alojamiento con 40 plazas, así como una oficina de los Mossos en Aitona y que los ARRO intensificarán los patrullajes.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, presentó ayer algunas de las claves de la campaña de la fruta en Lleida, sobre la que dijo que la Generalitat lleva trabajando desde octubre del año pasado. Este año, con una producción que de momento se presenta buena si no se registran situaciones meteorológicas adversas como el pedrisco, calcula que se pueden generar hasta 160.000 contratos, de los que entre 50.000 y 60.000 se firmaran con trabajadores temporeros llegados a Lleida para la campaña o bien de otras provincias del Estado o de otros países. La mayoría, dijo, lo harán con contrato y alojamiento. Pero el departamento quiere, dijo Ordeig, “anticiparnos” a los problemas y, entre otros puntos, anunció un alojamiento que estará en marcha en el Segrià en mayo con 40 plazas. Aunque no quiso desvelar la ubicación, fuentes cercanas a la operación explicaron que todo apunta a que sea en Seròs. Se trata de evitar que se repitan “imágenes como las de años anteriores”. El albergue funcionará en mayo y en septiembre, antes y después del dispositivo previsto por la Paeria en la Fira de Lleida. Ordeig quiere evitar “imágenes que no son las que una sociedad moderna puede permitirse”, en referencia a asentamientos ilegales. Para que todo funcione lo mejor posible, anunció más controles laborales de Interior “para que todo el mundo haga lo que hemos acordado que debemos hacer”. Anunció una reunión con los agentes de la campaña el día 25 y comisiones de seguimiento cada 15 días.

Destacó la convocatoria de las ayudas para las inversiones destinadas al alojamiento temporal de temporeros, con 1,4 millones. Amplía las opciones más allá de las inversiones en infraestructuras, incluyendo como gastos subvencionables el alquiler de habitaciones y las estancias en alojamientos turísticos y en casas de colonias. Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% de la inversión, con un máximo de 300.000 euros por proyecto y de 150.000 euros por beneficiario, y está destinado a explotaciones agrarias, cooperativas, organizaciones de productores y sociedades agrarias de transformación, entre otras.

Asimismo, la Generalitat se ha anticipado a la campaña agraria en Lleida con la incorporación de 77 dinamizadores a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) para garantizar la atención y asesoramiento de los temporeros que llegan a Lleida. Representa un gran avance frente a otros años, y, por ejemplo, el año pasado comenzaron a trabajar en plena campaña, en julio según afirmaron ayer alcaldes de la zona. El Govern ha destinado 1,7 millones a la contratación por un periodo de seis meses de estos mediadores sociolaborales.

Además, el conseller de Agricultura afirmó que el departamento de Interior también ha garantizado que el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), conocidos popularmente como antidisturbios, intensificará los patrullajes durante la campaña agraria de Lleida.

El conseller añadió que “si a nivel político-institucional se hacen reformas las estudiaremos y nos adaptaremos”.

Oficina de los Mossos en Aitona y más patrullaje ARRO

Òscar Ordeig anunció ayer la apertura de la oficina de los Mossos d’Esquadra en Aitona en el turno de tarde, lo que mejorará, dijo, el servicio a los ciudadanos y evitará que se tengan que desplazar a la ciudad de Lleida para ser atendidos o formular denuncias. La alcaldesa de la localidad, Rosa Pujol, destacó que es una gran noticia no solo para Aitona, sino para todo el Baix Segre y recordó que era una demanda histórica del ayuntamiento que ella venía planteado año tras año desde 2010 y que le fue confirmada por el departamento de Interior la semana pasada.

Imposible hoy contratar a sin papeles

Unió de Pagesos, por una parte, y el paer en cap, Fèlix Larrosa, por otra, defienden la posibilidad de medidas excepcionales que permitan al sector de la fruta contratar a personas sin papeles para cubrir las necesidades del sector frutícola. Preguntado al respecto, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, dijo que “hoy tenemos la regulación que tenemos y contamos con los recursos que contamos”.