El pedrisco ha destrozado fruta por valor de más de 13 millones en l’Horta de Lleida

Los productores de l’Horta de Lleida han visto cómo la tormenta de pedrisco del sábado ha arruinado fruta valorada en más de 13 millones de euros, cifra que se multiplicará cuando se contabilicen todos los cultivos en las 40.000 hectáreas afectadas en cuatro comarcas. La conselleria de Agricultura prevé ayudas también para cooperativas y centrales.

La tormenta de pedrisco que descargó el sábado sobre 40.000 hectáreas de Segrià, Pla d’Urgell, Urgell y Noguera han dejado campos devastados de frutales y cereales, fundamentalmente, pero también de almendros y productos hortícolas. Asaja calcula que solo en l’Horta de Lleida las pérdidas para los fruticultores superarán los 13 millones de euros. De hecho, la conselleria de Agricultura ha situado a la ciudad de Lleida como el término más afectado por el devastador frente de agua y granizo, con 700 hectáreas con pérdidas entre el 50 y el 100% de la fruta, seguida de Alcarràs (450 ha) y Torres de Segre (320), como publicó SEGRE ayer.

Unió de Pagesos ha advertido que la tormenta tiene efectos devastadores para las economías de entre 1.500 y 2.000 familias de agricultores de toda la provincia, que necesitan apoyo para continuar con la actividad.

En estos momentos, los agricultores se encuentran con la urgencia de aplicar tratamientos fitosanitarios porque otro de los grandes riesgos tras la tormenta llega de la mano de las plagas, especialmente de hongos. Pueden ser letales para la fruta que aún queda en los árboles con posibilidades y se multiplican los gastos para los fruticultores, con la incertidumbre de qué volumen puede salir adelante. Con todo, las necesidades de mano de obra de cara a la campaña serán sensiblemente inferiores a las estimadas en un principio. Asaja apunta que al menos se verá reducida en un 30%.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, visitaron ayer una finca en l’Horta para ver sobre el terreno la situación. Ordeig insistió, como hizo el domingo en Alcarràs, que harán “lo imposible” para apoyar al sector. Una fórmula podría ser la de módulos de ayuda directa como la articulada por el Govern tras las grandes heladas de 2022. Ordeig también prevé ayudas para apoyar a las cooperativas y centrales frutículas, grandes daminificadas. El alcalde, por su lado, dijo que “debemos establecer un entorno jurídico y económico que garantice que los agricultores puedan afrontar su día a día con dignidad y, sobre todo, con esperanza”.

Por su lado, el líder del PP en Lleida, Xavier Palau, también visitó la zona y dijo que “se necesitan peritaciones rápidas y ayudas directas, también para aquellos que no tenían seguro contra la piedra”.

Agroseguro comenzará mañana las peritaciones

Agroseguro prevé comenzar a hacer las primeras peritaciones de las fincas dañadas mañana mismo. Así lo explicó el director territorial de Agroseguro en Catalunya, Javier Joana. Afirmó que se trata de un pedrisco con daños importantes y zonas con pérdidas del cien por cien de la cosecha y los peritos harán ahora una primera valoración. En el caso de siniestro total, se cerrará ya el parte, pero en fincas con daños que no sean de toda la cosecha, será necesaria una segunda visita para calcular las pérdidas de producción. Se trata de un pedrisco antes del aclarado de los árboles, dijo, y es necesario comprobar el nivel de afectación final en cada caso. Destacó el elevado volumen de frutales aseguradas en Lleida, con unas 30.000 hectáreas, y una cobertura promedio de 12.000 euros por hectárea.

El seguro de pedrisco tiene lo que se conoce como 10% de franquicia relativa. Es decir, que la indemnización se reduce en un 10% sobre los daños peritados. Así, en el caso de una pérdida del 100%, el afectado cobra el 90%. Pero si la pérdida es del 50% percibe un 45% y si el descenso de producción es de un 40% la indemnización se sitúa en el 36%. Por su parte, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, recordó que el Govern doblará su presupuesto para ayudar al seguro agrario, que pasará de 15 a 30 millones de euros.