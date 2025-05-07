Ordeig afirma que el peritaje sobre granizadas en Lleida se cerrará entre "esta semana y la que viene"

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que el peritaje de Agroseguro por las granizadas de hace unas semanas que afectó a cultivos en Lleida se cerrará "durante esta semana y la que viene".

En la sesión de control al Govern este miércoles en el pleno del Parlament, el conseller ha defendido que la Generalitat invierta más y mejor para estabilizar y aumentar las producciones agrarias, y ha celebrado el pacto con ERC de 30 millones en el segundo suplemento de crédito para ayudas a productores y cooperativas. También ha detallado que estas ayudas se destinarán a redes 'antipiedra', y ha apostado por invertir también en la modernización de los regadíos: "Debemos hacer un ejercicio, un objetivo a 5-10 años vista, de proteger la mayoría de las hectáreas de cultivo de fruta" en Catalunya, ha añadido.

El conseller también ha sostenido que los seguros son mejorables, y se ha abierto a hablar sobre cómo mejorarlos desde la Generalitat, aunque ha avisado de que "los recursos son finitos", y ha añadido que el presupuesto de Agroseguro para todo el Estado es de 1.000 millones de euros al año. Ha explicado que ha encargado un informe para saber cómo mejorar estos seguros, y ha propuesto que la aportación de la Generalitat sea de 15 a 30 millones de euros "a la disminución de la prima que pagan los agricultores catalanes".

También se ha mostrado dispuesto a abordar otras opciones de mejora con las propuestas de los grupos, pero ha avisado de que deben ser "efectivas" para no generar frustraciones.