El Consell de Producció Ecològica celebra elecciones y el día 17 estrenará junta

El sector celebró ayer las elecciones para renovar el Consell Català de la Producció Agrària Ecològic (CCPAE), que estrenará junta el 17 de junio. La conselleria de Agricultura informó de que la participación registrada fue del 4,79%, sobre un total de 5.057 electores. En la sección de productores, con cuatro electos, los resultados fueron los siguientes: Josep Mestres Suqué, 95 votos; Agrària i Ramadera del Pallars de Sort, SCCL, 118 votos; Llavora Agropecuària, S.L., 117 votos; Pomona Fruits, SL, 122 votos; y Rafael Ramon Martorell, 110 votos. En la sección de elaboradores hay tres electos y los resultados fueron: Cooperativa de petits productors d’ous ecològics de Catalunya, SCCL, 5 votos; Piñana Commerce, SLU, 5 votos; Agrícola d’Ulldemolins Sant Jaume, SCCL, 19 votos; Chocolates Solé, SA,16 votos; y Massana Noya, SL,14 votos. Por último hay un electo de distribución, tras el siguiente resultado: Hawo Fruits Spain, SL , 1 voto; Mapryser, SL, 1 voto; y Biogrup, SL, 8 votos, según el escrutinio hecho público ayer por la conselleria de Agricultura.

La publicación oficial de los resultados de las elecciones se producirá mañana jueves 29 de mayo. Y el próximo 17 de junio está prevista la constitución de la nueva Junta Rectora.