Bares y restaurantes de Lleida abren sus baños a las personas con incontinencia

La Federación de Hostelería de Lleida promueve que los bares, restaurantes y hoteles permitan el uso de sus baños de forma gratuita y sin necesidad de consumir a las personas afectadas con dolencias inflamatorias intestinales, sobre todo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que causan incontinencia fecal y urinaria.

El presidente de la federación, Ramon Solsona, y el de la Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU) de Catalunya, Ricard Pons, han firmado esta mañana el convenio de adhesión a la campaña No puc esperar, con la que "ya se han repartido tarjetas que permiten usar los baños a más de 7.500 catalanes", afirmó Pons. Precisó que se otorgan tras un informe médico, mayoritariamente en el hospital. Asimismo, Solsona explicó que "ahora oficializamos una práctica que ya es habitual en la gran mayoría de los establecimientos".

Por su parte, el concejal Jackson Quiñónez celebró la iniciativa y destacó que "todos los edificios municipales ya forman parte". Los establecimientos adheridos a la campaña se pueden consultar en la web www.nopucesperar.org.