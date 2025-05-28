La inestabilidad comercial preocupa a la avicultura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ lleida ❘El modelo productivo avícola catalán goza de buena salud “gracias a un aumento sostenido de la demanda y al control de los costes. Aun así, tenemos por delante un futuro incierto debido a la inestabilidad del comercio internacional y a los cambios legislativos y acuerdos comerciales con otras regiones económicas propuestos desde Bruselas”. Así lo afirmó Joan Anton Rafecas en la última asamblea de la Federación Avícola Catalana, que le reeligió como presidente de la organización junto con toda la Junta Directiva. “Debemos seguir luchando por aumentar la influencia del sector en la toma de decisiones que, en el ámbito de la Unión Europea (UE), ponen en peligro la supervivencia del tejido productivo catalán”, alertó Rafecas.

Tras un 2024 en el que el sector avícola catalán logró consolidar sus márgenes después de tres años alejados de la rentabilidad, 2025 ha traído nuevos retos para los productores locales. El inicio del año ha estado marcado por el efecto de la gripe aviar en Estados Unidos, que ha provocado un desequilibrio mundial entre oferta y demanda y, como consecuencia, un aumento en el precio de los huevos. El contexto geopolítico se ha visto agravado por las tensiones comerciales globales y la aplicación de aranceles entre países.

Rafecas reconoció los esfuerzos de los productores catalanes por lograr una mejora progresiva del bienestar de las aves, destacándolo como un factor imprescindible para garantizar la calidad de sus productos.

Los nuevos cambios legislativos, tanto en granja como en transporte, propuestos desde Bruselas son una de las preocupaciones que el sector avícola catalán expuso ante el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. El sector reclama un mayor grado de representatividad e influencia en los procesos de elaboración y tramitación de las normativas que afectan a la actividad avícola, tanto a nivel estatal como europeo.

El conseller, por su parte, destacó el potencial y la importancia del sector ganadero.