JARC defiende la “agrocarpeta contra la asfixia burocrática”

JARC compareció el martes en la comisión de Agricultura del Parlament para exigir acciones inmediatas y estructurales para combatir la burocracia que ahoga el sector agrario catalán. Durante la sesión, presentó lo que califica como “agrocarpeta” y defendió la necesidad urgente de deconstruir muchas normativas para simplificar y racionalizar el actual laberinto legal que afecta al mundo rural. Entre otros puntos, reclama una ventanilla única para el sector.