Un vecino de Lleida de 62 años, el conductor fallecido en un choque contra un camión en la N-230 en Gualda

Un conductor de 62 años y vecino de Lleida perdió la vida a primera hora de la tarde de ayer al chocar frontalmente el turismo que conducía contra un camión en la carretera N-230 en Gualda, a la salida de Balàfia.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.30 horas en el kilómetro 3,5 cuando, por causas que se están investigando, colisionaron un camión de Aqualia y un coche, quedando cortada la carretera unas dos horas en ambas direcciones.

Hasta el lugar del siniestro acudieron dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y patrullas de la Guardia Urbana, que se hicieron cargo de la investigación del siniestro al tratarse de un tramo urbano, donde tiene las competencias de tráfico.

El accidente se produjo cuando, por causas que se están investigando, el coche y el camión chocaron frontalmente a la altura del Cotton en un tramo con doble línea continua.

A consecuencia del impacto, el turismo acabó fuera de la carretera. Los sanitarios intentaron reanimar sin éxito al conductor y único ocupante del coche, que falleció en el lugar.

Con el de ayer ya son 29 las personas que han perdido la vida en lo que llevamos de año en accidente de tráfico en las comarcas de Lleida, una más que en el mismo período del año pasado. Además, seis de los fallecidos de 2025 se han registrado en el término municipal de Lleida.