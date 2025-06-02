El albergue de Seròs acoge en un mes a 32 temporeros y coloca a 14 de ellos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El nuevo albergue temporal para trabajadores de temporada documentados (con o sin contrato) de Seròs atendió en mayo a 30 hombres y dos mujeres, catorce de los cuales han encontrado trabajo en la campaña agraria.

Así lo detalló a la ACN la delegada del Gobierno en Lleida, Núria Gil, quien valoró muy positivamente la puesta en marcha de este equipamiento, pensado para ofrecer un “techo digno” a personas que llegan a trabajar en el campo, y que complemneta al dispositivo de Lleida ciudad, donde hoy se abre (hasta el 31 de agosto) el pabellón 3 de acogida de la Fira con 100 plazas de alojamiento.

Los últimos seis usuarios del albergue de Serós, que volverá a abrir en septiembre, dejan hoy las instalaciones. Ofrecen 40 plazas, lo gestiona el consell comarcal del Segrià y lo financian la Generalitat y la Diputación.

El Govern estudia abrir nuevos albergues de cara a las próximas campañas.

Los usuarios de este equipamiento son personas en situación regular a los que se les ha ofrecido hasta diez días de alojamiento gratuito mientras buscaban trabajo en la campaña de la fruta. En mayo, catorce de las personas atendidas abandonaron el recurso antes de tiempo porque consiguieron un contrato.

La gestión del transporte y la estancia ha corrido a cargo del Consejo Comarcal del Segrià, y la financiación de las plazas concertadas se sufraga a través de la ficha de sinhogarismo del Departamento de Derechos Sociales. El albergue dispone de habitaciones con literas y armarios, aseo con duchas y un espacio de cocina equipado con neveras, microondas, fogones y lavadoras.

Un servicio de taxi sufragado por el Consell se ha encargado de trasladar a los usuarios desde Lleida y hasta el equipamiento de Seròs. Por su parte, la Diputación ha financiado un servicio de seguridad privada en el albergue, abierto las 24 horas, en el marco de las ayudas dirigidas a una treintena de ayuntamientos de la demarcación con motivo de la campaña.

Todo listo en el pabellón 3 de Fira de Lleida

Mientras, este lunes abrirá el pabellón 3 de la Feria de Lleida con un centenar de plazas de acogida para personas transeúntes de la campaña agraria. Un año más este equipamiento ofrecerá alojamiento nocturno a estas personas entre las 18:00 y las 8:00, además de servicio de duchas, comidas de desayuno y cena, consigna y autoservicio de lavandería.

En paralelo, la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) de la Paeria pondrá a disposición de trabajadores con contrato laboral un centenar de plazas más en viviendas, una de ellas reservada a mujeres. El dispositivo de acogida está previsto que finalice el 31 de agosto y, durante el mes de septiembre, las personas que necesiten un techo volverán a ser derivadas en el albergue de Seròs.