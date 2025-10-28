El Gremi de la Pagesia amenaza con protestas por la dermatosis bovina

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gremi de la Pagesia Catalana lanzó ayer un ultimátum a Generalitat, Estado y Comisión Europea y dio un plazo de 10 días para aplicar “medidas inmediatas y efectivas” contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC). En un comunicado, el Gremi alerta que “la crisis de la DNC se encuentra lejos de estar bajo control”. Por ello, avisan que están comenzando a realizar “pequeñas acciones reivindicativas para mostrar el rechazo a la mala gestión de las tres administraciones”. Unas protestas que “aumentarán de intensidad” si no atienden a sus peticiones. El Gremi considera que existe una “desorganización” en el sistema que “no permite avanzar a la velocidad necesaria” para afrontar la situación “con garantías”. Reclama “detener los vacíos sanitarios” y da dos días al departamento para “poner orden en su base de datos”: “Actualizarla y eliminar del listado de vacunación todas aquellas granjas inactivas, vacías o dadas de baja, a fin de garantizar que los porcentajes de animales y explotaciones sean reales y no ficticios”.

También quieren que la Generalitat asuma la gestión directa de la vacunación y “acelere el proceso, fijando diez días para que el 100% de los animales de los radios afectados por la enfermedad estén vacunados”.

Asimismo, insta al ministerio a agilizar las valoraciones de los vacíos sanitarios y da el mismo plazo de tiempo para comunicar “oficialmente” los importes de indemnización por cada concepto. Además, exige a Madrid que Catalunya “tenga libertad” para decidir el mejor plan de vacunación y autoprotección ante la crisis. Por último, reclama a la Comisión Europea que revise los protocolos que está imponiendo actualmente porque son “desproporcionados”.

Reclaman el “pago urgente” de las ayudas por la enfermedad

La Associació d'Entitats Assessores Agràries de Catalunya (Aeacc) reclama al departamento de Agricultura el pago “urgente” de las ayudas destinadas a las inversiones ejecutadas por las explotaciones afectadas por la dermatosis nodular contagiosa (DNC). También reclaman que se avancen las ayudas directas del Contrato Global de Explotación (DUN) y de los fondos Next Generation para “atenuar el impacto económico y productivo de las restricciones en el sector vacuno”.