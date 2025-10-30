La oposición critica la “desidia” del Govern en la gestión de la dermatosis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La gestión del Govern ante el brote de dermatosis nodular contagiosa en explotaciones de Girona protagonizó un intenso debate en la Comisión de Agricultura del Parlament, donde la mayoría de grupos de la oposición acusaron al departamento que dirige Òscar Ordeig de “desidia” y “falta de previsión”.

El conseller, por su parte, defendió su actuación y subrayó que “la prioridad ha sido evitar la propagación del virus y acelerar la vacunación”. Ordeig dijo que el 66% de los bovinos de los tres radios de afectación ya están vacunados y avanzó que se está trabajando para acelerar las indemnizaciones.

Las explicaciones no convencieron a la mayoría de los grupos. ERC reprochó al conseller la “ausencia total de autocrítica” y cuestionó por qué no se pidió autorización para una vacunación preventiva. Mientras, Junts acusó al Govern de haber actuado “tarde y mal” y calificó la gestión de “desidia”, por lo que volvió a pedir la dimisión del conseller.

Mientras, el ministerio de Agricultura explicó que el nuevo plan de vacunación presentado a Bruselas, pendiente de aprobación, contempla inmunizar medio millón de animales y amplía el radio a otras 22 comarcas catalanas y tres de Aragón.