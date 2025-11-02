Un tractor totalmente eléctrico para frutales y viña

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La firma Fendt ha presentado su primer tractor totalmente eléctrico listo para comercializarse en toda Europa, una máquina orientada al trabajo en frutales y viñedo que, según la marca, deja de ser “prototipo” para convertirse en “una realidad comercial”. “La gran diferencia está bajo el capó: no hay motor de combustión, sino un paquete de baterías y un motor eléctrico, con nuestra transmisión Vario”, explicó Mario Lallana, ingeniero de producto de Fendt, durante la demostración.

El fabricante cifra la autonomía de trabajo en torno a cinco o seis horas con aperos habituales y combina dos modos de carga. “En carga continua tardamos 45 minutos en llegar al 85%”, señaló Lallana. “Y en corriente alterna la carga es programable. Entre los argumentos de uso destacan el menor ruido en cabina, comparable al de un coche eléctrico, y una mayor eficiencia energética al eliminar pérdidas por calor.

Aunque el precio de adquisición es superior al de un tractor diésel equivalente, Fendt sostiene que los costes variables y de mantenimiento se reducen de forma notable, “aproximadamente a un tercio”, apuntó el ingeniero, por la ausencia de aceite motor, filtros y gasóleo. La marca ve demanda tanto en explotaciones agrícolas y bodegas como en usos municipales, especialmente en zonas verdes y áreas con restricciones de ruido.

El modelo, lanzado en el verano de 2025, ya se produce en serie y está disponible sobre pedido.

En el Pla d’Urgell, el concesionario oficial es Cusiné SA, en el Palau d’Anglesola. La red de concesionarios ha recibido formación específica para la venta, el servicio y el mantenimiento, y Fendt está realizando demostraciones para acreditar su capacidad en diferentes condiciones de trabajo del mercado español.