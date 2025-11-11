Al menos 35 granjas en traspaso en el Pirineo al no tener relevo generacional

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Al menos 35 granjas de vacas y ovejas de las comarcas del Pirineo están actualmente en traspaso al no tener relevo generacional. La Taula de Treball pel Relleu Agrari busca jóvenes interesados en dar continuidad a estas explotaciones ganaderas cuando sus propietarios se jubilen, si bien son pocos los que llegan a culminar el proceso.

El Pirineo leridano tiene al menos 35 explotaciones ganaderas cuyos propietarios se plantean cerrar y buscan un relevo al frente del negocio. La mayoría de estas granjas se concentran en las comarcas del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell y Cerdanya. Estas son las cifras del último balance elaborado por la Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. Se basan en sesiones de sensibilización que han organizado, así como en consultas que han recibido por teléfono o durante un viaje de intercambio que realizaron a Francia el año pasado para conocer algunos de los casos de éxito de relevos de este tipo en esta región.

Laia Batalla, directora de la Escola de Pastors i Pastores, explicó que la cifra de explotaciones sin continuidad garantizada “es sin duda mayor” a la que tienen contabilizadas, “teniendo en cuenta que no hemos hecho prospección en el resto de comarcas catalanas”. El centro impulsa la Taula de Treball pel Relleu Agrari al Pirineu, que busca coordinar estrategias que favorezcan el relevo generacional. Las granjas en busca de nuevos ganaderos son ovinas y bovinas, y las edades de los propietarios que buscan pasar el testigo a otras personas oscila entre los 66 y los 73 años.

Batalla apuntó que, si bien hay interesados en asumir la gestión de granjas que ya funcionan, “en la práctica, y a medida que avanzan los contactos, muchos acaban dando marcha atrás y no están dispuestos a hacerlo por todo lo que significa”. “Ven que sería la mejor opción, la más viable, pero deciden parar el proceso o incluso no llegar ni a empezarlo”, añade.

Una estrategia de la Escola de Pastors es favorecer prácticas de alumnos en explotaciones que buscan un relevo. “Hay que tener en cuenta que para que salga bien el proceso es necesaria confianza, el propietario quiere saber a quién encomienda el trabajo de su vida”. “La mayoría no tienen capacidad para tener personal contratado a quienes pueda interesarles el traspaso, y por ello proporcionamos alumnos en prácticas, con los que trabajan codo a codo cuatro meses, para generar esa confianza y adaptación previa necesaria”, dice.

La Taula de Treball pel Relleu Agrari al Pirineu es una iniciativa impulsada desde diferentes agentes del territorio, dinamizada por la Escola de Pastors i Pastores de Catalunya y apoyada por el departamento de Agricultura. Nace con el objetivo de coordinar acciones y estrategias para favorecer el relevo generacional de explotaciones agrarias. Laia Batalla, una de sus responsables, valora que “un proyecto que te encaje, que ya funciona y que tiene un recorrido siempre será la mejor opción y allí siempre ganarán los pros a los contras”.

Batalla apunta que el mayor problema radica en que “las de ahora son las primeras generaciones que traspasan algo muy de la familia a alguien ajeno”. “No hay nada preparado, no hay experiencia, ni a nivel burocrático, ni a nivel de gobierno”, explica. “A medida que tengamos más referentes, todo será más fácil”, añade. Llevan a cabo un acompañamiento para que los propietarios “visualicen cómo será su traspaso y piensen en su proyecto de jubilación”. La próxima visita de puertas abiertas, tras la de la semana pasada en el Alt Urgell, está prevista en primavera en el Pallars Jussà.