La FCAC alerta de otra campaña difícil de la miel, con sólo el 65% de producción

La Federació de Cooperatives Agràrias de Catalunya valora la campaña apícola 2025 de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona como irregular y complicada. Las cooperativas de la miel tarraconenses estiman que la producción global se ha situado alrededor del 65% de la media catalana, un resultado similar al de la campaña anterior. El escenario es extrapolable al conjunto de Catalunya, donde en la campaña 2024 se produjeron 1.849 toneladas de miel, de las cuales un 51% (938 toneladas) correspondieron en las comarcas de Tarragona. Aun así, el sector todavía no ha recuperado los niveles previos a la campaña de 2021, marcada por la sequía. Jordi Brull, representante del sector apícola de la FCAC, explica que “ha sido una campaña reducida: se ha producido la misma miel que al 2024, unos 20 kilos por colmena, pero con más costes de desplazamiento y fuerte presión de la avispa velutina. La FCAC insta el departamento de Agricultura a aplicar medidas urgentes para proteger el sector apícola y garantizar el cumplimiento del Plan de Acción de la Miel 2025-2028. Recuerda la importancia de consumir miel catalana de proximidad y de calidad, clave para mantener el papel polinizador de las abejas y el relevo generacional en el campo.