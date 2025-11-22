Una directiva de Vall Companys presidirá el Consell Social de la Universitat de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La directora corporativa de desarrollo y gestión de personas del Grup Vall Companys, Carmina Chia, será la próxima presidenta del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), aunque su nombramiento todavía no ha sido ratificado por el Consell Executiu de la Generalitat. Relevará a Delfí Robinat y será la primera mujer en ocupar este cargo. Tomará posesión del cargo el próximo viernes junto a la nueva rectora, Maria Àngels Balsells, que ganó las elecciones con el 80% de los votos ponderados favorables. El acto será presidido por la consellera de Universidades, Núria Montserrat.

El Consell Social de la UdL es el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Sus funciones se centran en la gestión económica, presupostaria, patrimonial y en el ámbito de la programación y gestión universitaria, colaborando con el equipo rectoral en la definición de los criterios y prioridades estratégicas. Fue creado en 1994 durante el rectorado de Jaume Porta y Simeó Miquel fue el primer presidente. Después también ocuparon el cargo Josep Maria Pujol y Ramon Roca.

El cambio al frente del rectorado comportará el inicio de un ciclo electoral en el que está prevista la renovación de los decanos de las facultades y los directores de las escuelas universitarias, así como los responsables de los departamentos.