La propietaria de una tienda de ropa de Lleida: "debería ser ilegal empezar rebajas antes del día 7"

El flujo de personas con bolsas en las calles del Eix Comercial fue constante durante todo el día. - Pau Pascual Prat

Marc Carbonell Lleida

La mayoría de comercios familiares empezaron las rebajas este miércoles, aunque ninguna normativa impide iniciarlas antes del 7 de enero desde hace trece años. En cambio, las grandes cadenas ofrecen descuentos desde hace varios días. El frío no fue problema para que las calles comerciales de Lleida se llenaran desde la mañana.

Verònica, propietaria del establecimiento Abrakadabra, explicó ayer a SEGRE que "la campaña de Navidad nos ha ido muy bien, pero la de rebajas está siendo un desastre. Debería ser ilegal empezarlas antes del 7 de enero, las grandes superficies nos adelantan. Con descuentos del 30% no tengo ganancias".

En la ciudad de Lleida la mayoría de escaparates anuncian descuentos del 50%, pero en algunos casos alcanzan el 70%. Aunque muchos negocios —sobre todo grandes cadenas— ya los ofrecían en plena campaña navideña, “la mayoría de clientes se esperan para hacer sus compras y los negocios locales no se pueden permitir empezar las rebajas antes, por lo que la tradición de iniciarlas el día 7 se mantiene”, explicó el presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs. En efecto, ayer había un gran flujo constante de personas paseando por las calles comerciales de la ciudad.

“Esperamos tener una de las mejores campañas de rebajas de los últimos años, sobre todo en el sector textil”, indicó Llaràs, que explicó que el frío y las precipitaciones de los últimos días “hacen que todas las personas tengan más ganas de tener prendas de abrigo”.

Lo mismo opinó la presidenta de la federación de comerciantes del Eix Comercial, Montse Eritja, que afirmó que “cerramos una buena e intensa campaña de Navidad, pero ahora no podemos descansar”. Señaló que en su tienda de la calle Major, Gesa, “a primera hora ya vinieron bastantes clientes, sobre todo en busca de prendas de ropa concretas”.

Mientras, en la Zona Alta “algunas tiendas empezaron las rebajas después de Navidad, pero la mayoría lo hicieron ayer”, señaló el presidente de su asociación de comerciantes, Josep Bellera, que detalló que han tenido una campaña navideña “entre buena y muy buena”, así como que “la temporada de rebajas ha empezado con un nivel similar y las previsiones son buenas”.

El Gobierno central liberalizó las rebajas en 2012, lo que eliminó la obligación de ceñirlas a periodos obligatorios, como el que empezaba tradicionalmente el 7 de enero. Pimec Comerç quiere que se vuelvan a regular, al entender que las cadenas practican una “competencia desleal” con promociones que en algunos casos pueden ser falsas o maquilladas, como se ha demostrado durante el Black Friday. Además, “durante las primeras dos semanas se producen más de la mitad de las ventas y después es un goteo, con dos o tres semanas hay tiempo suficiente”, valoró Llaràs.