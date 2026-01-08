Los comercios de Lleida se llenan de clientes por las rebajas de hasta el 70%: “Una de las mejores de los últimos años”

Varias personas hicieron cola para entrar a primera hora en una de las grandes tiendas de la capital. - PAU PASCUAL PRAT

La mayoría de comercios familiares empezaron las rebajas ayer, a pesar de que ninguna normativa impide iniciarlas antes del 7 de enero desde hace trece años. En cambio, las grandes cadenas ya vienen ofreciendo descuentos desde hace varios días. El frío no fue problema para que las calles comerciales de Lleida se llenaran desde la mañana.

El termómetro rozaba los cero grados, pero el frío intenso de ayer no impidió que decenas de personas hicieran colas a primera hora de la mañana para entrar en las grandes tiendas de la capital leridana. Ayer fue el primer día —no oficial— de una nueva temporada de rebajas que llega tras una campaña de Navidad “bastante buena”, según explicaron las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad.

La mayoría de escaparates anuncian descuentos del 50%, pero en algunos casos alcanzan el 70%. Aunque muchos negocios —sobre todo grandes cadenas— ya los ofrecían en plena campaña navideña, “la mayoría de clientes se esperan para hacer sus compras y los negocios locales no se pueden permitir empezar las rebajas antes, por lo que la tradición de iniciarlas el día 7 se mantiene”, explicó el presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs.

En efecto, ayer había un gran flujo constante de personas paseando por las calles comerciales de la ciudad.

“Esperamos tener una de las mejores campañas de rebajas de los últimos años, sobre todo en el sector textil”, indicó Llaràs, que explicó que el frío y las precipitaciones de los últimos días “hacen que todas las personas tengan más ganas de tener prendas de abrigo”.

Lo mismo opinó la presidenta de la federación de comerciantes del Eix Comercial, Montse Eritja, que afirmó que “cerramos una buena e intensa campaña de Navidad, pero ahora no podemos descansar”. Señaló que en su tienda de la calle Major, Gesa, “a primera hora ya vinieron bastantes clientes, sobre todo en busca de prendas de ropa concretas”.

Mientras, en la Zona Alta “algunas tiendas empezaron las rebajas después de Navidad, pero la mayoría lo hicieron ayer”, señaló el presidente de su asociación de comerciantes, Josep Bellera, que detalló que han tenido una campaña navideña “entre buena y muy buena”, así como que “la temporada de rebajas ha empezado con un nivel similar y las previsiones son buenas”.

El Gobierno central liberalizó las rebajas en 2012, lo que eliminó la obligación de ceñirlas a periodos obligatorios, como el que empezaba tradicionalmente el 7 de enero. Pimec Comerç quiere que se vuelvan a regular, al entender que las cadenas practican una “competencia desleal” con promociones que en algunos casos pueden ser falsas o maquilladas, como se ha demostrado durante el Black Friday.

Además, “durante las primeras dos semanas se producen más de la mitad de las ventas y después es un goteo, con dos o tres semanas hay tiempo suficiente”, valoró Llaràs.

Una campaña que crea más de 1.200 empleos

La campaña de rebajas generará 1.255 contratos en Lleida, un 4,6% más que el año pasado, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad. Se trata de la demarcación catalana con el mayor aumento, ya que en Tarragona se estima del 1,9% (con un total de 2.405) y en Barcelona y Girona habrá menos contrataciones que en 2025.

La mayoría se firmarán en Barcelona (19.995), donde se prevé una bajada interanual del 0,6%, mientras que en Girona bajarán un 2,1%, hasta los 2.515. Un año más, Catalunya es la comunidad donde se esperan más contratos. En todo el Estado, Randstad calcula que se generarán 143.500, un 2,5% más, la mayoría en el transporte y la logística.

Los perfiles más demandados son empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.