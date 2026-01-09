Muere a los 75 años Salvador Escribà, el ‘alma’ de La Salseta del Poble Sec

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El músico y cantante leridano Salvador Escribà, uno de los fundadores de La Salseta del Poble Sec, falleció este jueves a causa de un ictus a los 75 años, según informó la revista Enderrock. Nacido en Bell-lloc d’Urgell, fue una de las figuras más populares de la música de las Festes Majors de Catalunya desde mediados de los años setenta, cuando creó la orquesta junto con Pep Vercher. Su repertorio de canciones bailables para todas las edades, que combinaban desde pasodobles a versiones de los Rolling Stones, les reportó un gran éxito, en una época en la que las orquestas eran más clásicas, y contribuyó a atraer a público joven a las fiestas.

Después de pasar por varias compañías discográficas, crearon su propio sello, Salseta Discos, y que se convirtió en una pieza fundamental en el nacimiento del rock català al descubrir bandas como Sopa de Cabra y Umpah-pah, de las que publicaron sus primeros discos. Antes de La Salseta, Escribà formó parte de Som… Indígenes, un grupo de versiones creado en el año 1964 y con el que ganaron el IV Concurso Provincial de Conjuntos Musicales de Lleida en 1967.

En 1977 fundó La Salseta del Poble Sec, que tomó el nombre del barrio donde actuó por primera vez, para tocar en un mítin político del PSUC y el éxito fue tal que ya no pararon de tocar. En total, grabaron más de una docena de discos, dos de ellos íntegramente en catalán. Junto con los líderes de Huapachà Combo y de la Orquestra Plateria, en 2023 idearon el espectáculo Sol d’hivern: Els músics que van acolorir les places, con el que se inauguró la edición de BarnaSants de ese año.

Escribà se licenció en Ciencias Químicas por la Universitat de Barcelona. Trabajó un año de químico y después se pasó al sector de la enseñanza. Durante un tiempo alternó la docencia de matemáticas, física y química con La Salseta, pero cuando la orquesta comenzó a ganar peso pidió una excedencia y finalmente se dedicó solo a la música.