Cuatro leridanos inician la vuelta al mundo en crucero: 46 destinos y 33 países

Cuatro leridanos iniciaron ayer una experiencia que seguramente les marcará de por vida: dar la vuelta al mundo en cuatro meses. Y es que estos cuatro leridanos forman parte del grupo de 258 personas que ayer se embarcaron en el crucero MSC Magnifica en Barcelona, con el que visitarán 46 destinos de 33 países de todo el mundo hasta el 5 de mayo, dentro del itinerario denominado MSC World Cruise 2026.

Además del cuarteto leridano, también se embarcaron 4 tarraconenses, 6 gerundenses y 71 barceloneses, con lo que Catalunya lidera la participación española en este crucero, que da la vuelta al mundo una vez al año.

El crucero comenzará navegando por el Mediterráneo para, posteriormente, cruzar el Atlántico hacia Madeira y el Caribe, donde parará en Barbados, Granada, Bonaire y Curaçao. De ahí se dirigirá a Colombia y el Canal de Panamá para continuar por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México hasta San Diego y San Francisco.

El itinerario seguirá por Hawái, Tahití, Samoa y Fiyi para después ir a Nueva Zelanda y Australia. Tras Oceanía, será el turno de Asia con visitas a Manila, Okinawa, Tokio, Busan, Shanghai y Hong Kong. Luego pasará por Vietnam, Singapur y Malasia de camino al océano Índico.

Allí parará en Seychelles, Mauricio y la isla de Reunión y luego hará escala en Sudáfrica y Namíbia. El tramo final lo hará visitando Cabo Verde.