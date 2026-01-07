Un anciano dispara a una vaca que pastaba junto a su casa e hiere al dueño

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un vecino de Baiona, en Pontevedra, de 81 años, por su presunta implicación en un delito de maltrato animal y otro de lesiones. Los hechos se relacionan con el disparo a una vaca que pastaba cerca de su vivienda y las heridas causadas al propietario del animal, según informaron fuentes de la Comandancia de Pontevedra.

Los incidentes tuvieron lugar los días 3 y 4 de enero, cuando un vecino de Baiona de 59 años presentó una denuncia formal contra el octogenario. La investigación de la Guardia Civil detalla que el bovino se hallaba pastando en una finca colindante al domicilio del implicado, quien presuntamente efectuó varios disparos contra la vaca utilizando una escopeta de perdigones.

La confrontación y el arma ilegal

El propietario de la vaca, al presenciar los disparos, intervino accediendo a la propiedad del octogenario con la intención de desarmarlo y evitar que continuara. Este intento derivó en un forcejeo entre ambos individuos, resultando el denunciante con lesiones de carácter menos grave que requirieron atención médica. Posteriormente, la Guardia Civil procedió a la incautación de la escopeta, identificada como una carabina de aire comprimido. Las comprobaciones revelaron que el arma carecía de registro municipal en el Ayuntamiento de Baiona y de la tarjeta identificativa obligatoria, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente sobre armas.

Diligencias judiciales en curso

Las diligencias pertinentes han sido instruidas y ya se han remitido al tribunal de Instrucción en funciones de guardia de Vigo. El investigado permanece a disposición judicial y deberá comparecer cuando sea formalmente requerido por las autoridades competentes para continuar con el proceso.