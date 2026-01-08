Un herido grave por una deflagración en la cocina de un piso de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bombers han rescatado a dos personas en el incendio de un piso de la tercera planta de un edificio del número 41 de la calle Anselm Clavé de Lleida. El fuego se habría producido después de una explosión. Una de las dos personas rescatadas ha sido atendida y evacuada en estado grave. El SEM ha explicado que es un hombre que ha sido trasladado en estado grave al Hospital de la Vall d'Hebron.

Según los Bombers, se ha descartado la explosión de gas y habría sido una deflagración por acumulación de gases en una habitación. El arquitecto municipal ha revisado la estructura y ha validado que el resto de vecinos del edificio pueden volver a casa.

En total, los Bombers han movilizado siete dotaciones. El SEM ha movilizado cuatro ambulancias. El incendio ha provocado la caída de cristales a la vía y algún tabique ha quedado afectado, pero no hay afectación estructural.

Los Bombers han recibido el aviso a las 5.48 h después de que alguien les alertara de que habían oído una explosión en un piso. Una vez allí, se ha hecho el rescate por el balcón y se han iniciado tareas de inspección y ventilación del edificio, de siete plantas.