Rescatan a un herido grave en un incendio en la calle Anselm Clavé de Lleida, el tercero en dos años

Los Bomberos recibieron la alerta del incendio minutos antes de las 6.00 de la madrugada de ayer. - PAU PASCUAL PRAT

Los Bomberos rescataron ayer a dos personas en el incendio de un piso de la tercera planta de un edificio situado en la calle Anselm Clavé de Lleida. Una de las dos personas rescatadas fue atendida y evacuada en estado grave y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) indicó que se trata de un hombre que tuvo que ser trasladado en estado grave al Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Aunque inicialmente los Bomberos se activaron porque alguien les había alertado de que habían oído una explosión en el número 41 de la vía, descartaron una explosión por gas. Una de las hipótesis atribuye el incendio a una deflagración por acumulación de gases en una de las habitaciones, que quedó completamente calcinada. Sin embargo, al cierre de esta edición esta conjetura no estaba confirmada y una investigación deberá esclarecer los hechos.

El cuerpo desalojó a 48 personas del inmueble, hasta que el arquitecto municipal revisó la estructura y pudo validar su regreso a las viviendas. No obstante, media decena de personas que habitan en los pisos más afectados fueron realojadas por los Servicios Sociales de la Paeria, según fuentes municipales.

Los Bomberos recibieron la alerta a las 5.48 horas, efectuaron el rescate de ambos vecinos por el balcón e iniciaron tareas de inspección y ventilación del edificio, de siete plantas. En total, los Bomberos movilizaron siete dotaciones y el SEM activó cuatro ambulancias. El incendio provocó la caída de cristales a la vía pública y algún tabique resultó afectado, pero no hay afectación estructural.

Asimismo, vecinos de la comunidad denunciaron en SEGRE que la vivienda donde se originó la deflagración es “un piso okupa” y que es el tercer incendio que sufre el inmueble en menos de dos años (el primero, en abril y el otro, en octubre de 2024). “El piso fue alquilado hace tiempo y los inquilinos solo pagaron el primer mes. El propietario los denunció y el juicio está pendiente”, afirmó a este diario una propietaria de la comunidad afectada.

“Tiempo atrás se produjo un incendio en ese piso a causa de un empalme ilegal de la luz y se desalojó la vivienda. Cuando volvió a ser habitable, los inquilinos morosos reclamaron regresar y el propietario no lo pudo evitar, ya que tienen un contrato de alquiler válido, a pesar de que no pagan”, añadió. Asimismo, señaló que “como el propietario no cobra, tampoco abona la cuota de la comunidad y también ha sido denunciado”.