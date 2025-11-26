Agrobiotech se conjura para consolidar a Lleida como ‘hub’ agroalimentario

Agrobiotech Innovation Forum, el certamen derivado de la Fira de Sant Miquel destinado a profesionales, se estrenó ayer con la vocación de consolidarse como refente del sur de Europa y coronar a Lleida como ‘hub’ agroalimentario. En la inauguración, el aún rector de la UdL, Jaume Puy, dijo que trabajan con el territorio para que el sector progrese.

El nuevo certamen heredero de la Fira de Sant Miquel destinado exclusivamente a profesionales del sector agroalimentario, Agrobiotech Innovation Forum, arrancó ayer con el objetivo ser el referente en el sur de Europa en innovación y tecnología aplicada al sector agroalimentario, bioindustrial y ambiental. De hecho, todas autoridades que participaron en el estreno oficial coincidieron en que contribuirá a consolidar a Lleida como hub agroalimentario y el aún rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy, encargado de la inauguración, destacó que que la UdL quiere transformar en oportunidades “las amenazas derivadas del cambio climático y la finitud de los recursos naturales”. “Solo el conocimiento nos permitirá dar un paso adelante. La UdL se compromete a escuchar al territorio, ser útil y trabajar para que el sector agroalimentario progrese y progresemos todos”, remarcó y apostó por reforzar la colaboración entre universidad y empresas, que ahora considera “insuficiente”.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, subrayó que “se consolida la idea del hub, gracias a este espacio en el que se suma la academia y los centros de investigación, las empresas con su capacidad de generar progreso, atraer talento e innovar y las administraciones”. Defendió la apuesta de Agrobiotech como “un espacio para el debate, el intercambio de conocimientos y, sobre todo, también para la generación de negocio”.

Cristina Massot, secretaria general de Agricultura, manifestó que el Govern acompañará al certamen “en su camino en la consolidación de Lleida como capital agroalimentaria del sur de Europa”. Jordi Verdú, de la Diputación, apuntó la importancia de desarrollar centros de innovación transformativa en la demarcación para que “las personas que se dedican al sector primario se puedan ganar la vida y se queden a vivir en nuestros pueblos”. Y Jaume Saltó, presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, remarcó la ventaja de Lleida al posicionarse como “el hub agrobiotech del sur de Europa es que tenemos el ecosistema”, en referencia a el tejido empresarial, el tecnológico y la investigación.