En coma el hombre apaleado por varias personas en la zona dels Vins de Lleida: “una agresión brutal”

El hombre de 37 años que resultó gravemente herido por una paliza la madrugada del domingo en la zona dels Vins ( ver SEGRE de ayer ) ha sido intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y permanece ingresado en coma en el hospital Arnau de Vilanova, según ha podido saber este periódico de fuentes familiares. Por su parte, los Mossos d'Esquadra investigan el caso y tratan de identificar y detener a los autores del ataque.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2.00 horas del domingo entre las calles Bonaire y Sant Martí, en la zona de bares de la Zona Alta. La víctima fue atacada por varias personas, quedó inconsciente y tuvo que ser trasladada al hospital Arnau de Vilanova. La agresión se produjo en el exterior de un local de ocio nocturno por causas que se están investigando.

La víctima presentaba una fractura craneal y se indaga con qué objeto fue atacado. Al lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra, así como una ambulancia del SEM. Tras ser atendido in situ, el hombre fue evacuado al hospital Arnau de Vilanova con pronóstico reservado, y fue sometido a diferentes pruebas y a una primera intervención de urgencia. Posteriormente, tuvo que ser operado de nuevo.

Fuentes de la familia de la víctima denunciaron que fue una “agresión brutal” y que según algunos testigos “fue atacado por la espalda”. Apuntaron a que el hombre recibió varias patadas en la cabeza. “Es una salvajada lo que han hecho”, denunciaron. Asimismo, confiaron en que se encuentre a los responsables. “Esto no puede quedar así”, remarcaron.

Los Mossos d’Esquadra se hicieron cargo de la investigación. Testigos explicaron que había al menos cuatro individuos pero que solo fue atacado por dos de ellos. Al cierre de esta edición no constaban personas detenidas por estos hechos. Fuentes policiales indicaron que se les imputará un delito de homicidio en grado de tentativa.

Registradas 811 agresiones este año en la demarcación

■ Los Mossos d'Esquadra han registrado en los primeros nueve meses de este año un total de 811 hechos delictivos por lesiones en Ponent, por los 817 del mismo período del año anterior, lo que supone un descenso del 0,7%. Es decir, una media de tres casos por día. La gran mayoría son de carácter leve. En este sentido, si las lesiones son graves o la vida de la víctima ha corrido peligro, los investigados suelen acabar siendo imputados por un delito de homicidio en grado de tentativa, que conlleva penas más severas.

Por otra parte, los Mossos siguen buscando al autor de un apuñalamiento que hubo 18 de octubre en el barrio del Clot, como avanzó SEGRE. Un joven de unos 20 años resultó herido de gravedad al ser apuñalado en el abdomen en una pelea entre dos grupos.