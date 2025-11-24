Atacado por varias personas un hombre de 37 años en Lleida: quedó inconsciente en zona de bares de la Zona Alta
La víctima de la agresión fue trasladada al hospital Arnau de Vilanova
Un hombre de 37 años fue víctima de una agresión entre las calles Bonaire y Sant Martí, la zona de bares de Zona Alta de Lleida, en la madrugada del sábado al domingo. Fue atacado por varias personas, quedó inconsciente y tuvo que ser trasladado al hospital Arnau de Vilanova, según indicó la Guardia Urbana.
Sin detenciones
Los Mossos d’Esquadra, que se encargan de la investigación, precisaron que el hombre fue atacado por dos agresores y afirmó que por el momento no se han practicado detenciones.